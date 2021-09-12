Боттас: До старта сказал команде, что буду на подиуме

Валттери Боттас по ходу уик-энда в Монце стал сильнейшим в квалификации, а затем в субботнем спринте. Однако на старте главной гонки он оказался самым последним из-за замены силовой установки.

Однако за 53 круга дистанции пилот смог добраться до четвертой позиции – которая превратилась в третью после штрафа Серхио Пересу.

По словам Валттери, он еще до старта знал, что успешно проведет гонку.

«Когда стартуешь последним, просто не бывает, – отметил пилот после финиша. – Но я сразу сказал команде, что буду сегодня на подиуме. И сделал это.

Здорово, что удалось заработать больше очков, чем Red Bull. Можно сказать, что с учетом моей стартовой позиции это максимальный результат – хотя, конечно, жаль, что Льюис и Макс попали в аварию. Но я выступил сегодня хорошо».

Дэвид Култхард, который брал интервью, попросил Боттаса оценить столкновение двух лидеров сезона.

«Не знаю, кого винить, – ответил финн. – Обычное невезение».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл