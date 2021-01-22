Боттас: Диванные критики? Они лишь придают мне мотивации

После перехода в Mercedes Валттери Боттас ни разу не смог составить серьезной конкуренции своему напарнику Льюису Хэмилтону. Пока тот выиграл четыре титула и 42 Гран При, финн всего девять раз побывал на вершине подиума.

В такой ситуации гонщик неизбежно оказался под огнем критики – многие вспоминали, как в аналогичном положении Нико Росберг смотрелся куда солиднее. Однако сам Валттери спокойно отнесся к этому.

«Диванные критики? На самом деле, меня они здорово мотивируют, – рассказал он в интервью Motorsport.com. – Я учусь не позволять таким вещам влиять на меня. И стараюсь избегать негатива.

Что бы ты ни делал, критика будет всегда. Порой меньше, порой больше. Но она придает сил доказать, что люди не правы. В этом я уверен.

Иногда я даже не хочу знать, в чем причина негатива. Он существует всегда. Но мне не интересно разбираться, что у таких людей в голове».

Он добавил: «Есть люди, которые действительно понимают спорт, знают его в деталях и представляют, каково приходится гонщикам. Думаю, такие люди верно видят картину.

Но в любом спорте много таких диванных комментаторов, которые ни в чем толком не разбираются.

Могу сказать, что у меня непростая работа. Льюис, если посмотреть а цифры, является самым успешным пилотом в истории Ф1. Чтобы соперничать с ним, мне от уик-энда к уик-энду нужны высокая скорость и стабильность. А это непросто.

Но все это мотивирует меня. Цель проста – попытаться опередить его. Я сам подхлестываю себя – и надеюсь, что смогу выйти на новый уровень».

Сражения с Хэмилтоном, по словам Валттери, требуют постоянного анализа: только так можно понять, что даст возможность меньше уступать сэру семикратному чемпиону.

«Порой мне вообще сложно понять, как такое возможно, – сказал финн о скорости партнера по команде. – В каком-то конкретном повороте дело или в целом отрезке кругов на конкретной трассе и конкретном составе шин.

Но причины есть, и я всегда хочу в них разобраться.

Хуже всего, когда тебе не удается что-то понять, Я знаю, что у нас в команде очень умные инженеры, и им всегда по силам выяснить причины и объяснить мне, как я могу попробовать стать лучше».