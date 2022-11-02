Боттас дебютирует в Гонке чемпионов

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Валттери Боттас собирался принять участие в Гонке чемпионов еще прошлой зимой, но те планы пришлось отменить в последний момент из-за занятости гонщика в других проектах.

Но в этот раз он твердо намерился выйти на старт и выступить как в личном зачете, так и в составе финской сборной вместе со своим бывшим менеджером Микой Хаккиненом.

«Я очень жду возможности наконец-то дебютировать в Гонке чемпионов, – цитирует Валттери пресс-служба. – Я много лет следил за этими заездами по ТВ, а в прошлом году был близок к участию в них но в последнюю минуту не сложилось.

Было обидно смотреть, как другие так классно веселятся на снегу и льду, так что я рад возможности поехать в Пите Хавсбад в январе.

Кроме того, я в восторге от возможности объединить усилия с Микой Хаккиненом. За прошедшие годы мы с ним стали хорошими друзьями, так что совместные выступления станут особенной историей».

Ранее об участии в Гонке чемпионов уже объявили Себастьян Феттель, Йохан Кристофферссон, Джейми Чедвик, Петтер и Оливер Сольберги. Заезды пройдут 28-29 января на льду Балтийского моря.