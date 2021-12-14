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Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби Новости

Боттас дебютировал за рулем Alfa Romeo: первые фото

Автор:
, Ответственный редактор

Во вторник утром на «Яс-Марине стартовала финальная тестовая сессия Ф1 2021 года. Несколько пилотов начали работу со своими новыми командами

Боттас дебютировал за рулем Alfa Romeo: первые фото

Команды приступили к работе в 8 утра по московскому времени, причем восемь из десяти выставили в первый день по две машины – «мула» для испытания 18-дюймовых шин и обычный автомобиль прошедшего сезона для пилота-новичка. 

Самым интересным событием дня стал дебют Валттери Боттаса в составе Alfa Romeo. Финн, сменивший в команде своего соотечественника Кими Райкконена, подготовил для этой сессии специальный шлем с рождественскими мотивами. Рассмотреть его можно на снимках ниже.

Валттери смог начать работу благодаря разрешению Mercedes – формально его контракт с чемпионами мира действует до конца календарного года. 

Гуанью Чжоу вместе с Боттасом начал знакомство с Alfa Romeo, причем во вторник он работает как молодой пилот, а в среду переключится на испытания новых шин.

Команда Участник шинных тестов  Участник молодежных тестов
Mercedes United Kingdom Джордж Расселл Netherlands Ник де Врис
Red Bull Netherlands Макс Ферстаппен Estonia Юри Випс
Ferrari

Monaco Шарль Леклер (утро)

Italy Антонио Фуоко (день)

Italy Антонио Фуоко (утро)

Russian Federation Роберт Шварцман (день)
McLaren Australia Даниэль Риккардо Mexico Пато О'Уорд
Alpine France Эстебан Окон Australia Оскар Пиастри
AlphaTauri Japan Юки Цунода New Zealand Лиам Лоусон
Aston Martin Canada Лэнс Стролл United Kingdom Ник Йеллоли
Williams   United States Логан Сарджент
Alfa Romeo Finland Валттери Боттас China Гуанью Чжоу
Haas Germany Мик Шумахер  
Валттери Боттас, Alfa Romeo Racing
Валттери Боттас, Alfa Romeo Racing
1/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Валттери Боттас, Alfa Romeo Racing C41
Валттери Боттас, Alfa Romeo Racing C41
2/16

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Валттери Боттас, Alfa Romeo Racing
Валттери Боттас, Alfa Romeo Racing
3/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Валттери Боттас, Alfa Romeo Racing
Валттери Боттас, Alfa Romeo Racing
4/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Патрисио О'Уорд, McLaren MCL35M
Патрисио О'Уорд, McLaren MCL35M
5/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Гуанью Чжоу, Alfa Romeo Racing C41
Гуанью Чжоу, Alfa Romeo Racing C41
6/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Джордж Расселл, Mercedes W12
Джордж Расселл, Mercedes W12
7/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari SF21
Шарль Леклер, Ferrari SF21
8/16

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Ник Йеллоли, Aston Martin AMR21
Ник Йеллоли, Aston Martin AMR21
9/16

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Логан Сарджент, Williams FW43B
Логан Сарджент, Williams FW43B
10/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Оскар Пиастри, Alpine A521
Оскар Пиастри, Alpine A521
11/16

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M
Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M
12/16

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Антонио Фуоко, Ferrari SF21
Антонио Фуоко, Ferrari SF21
13/16

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Лайам Лоусон, AlphaTauri AT02
Лайам Лоусон, AlphaTauri AT02
14/16

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Мик Шумахер, Haas VF-21
Мик Шумахер, Haas VF-21
15/16

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B
16/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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