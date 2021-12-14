Боттас дебютировал за рулем Alfa Romeo: первые фото
Во вторник утром на «Яс-Марине стартовала финальная тестовая сессия Ф1 2021 года. Несколько пилотов начали работу со своими новыми командами
Команды приступили к работе в 8 утра по московскому времени, причем восемь из десяти выставили в первый день по две машины – «мула» для испытания 18-дюймовых шин и обычный автомобиль прошедшего сезона для пилота-новичка.
Самым интересным событием дня стал дебют Валттери Боттаса в составе Alfa Romeo. Финн, сменивший в команде своего соотечественника Кими Райкконена, подготовил для этой сессии специальный шлем с рождественскими мотивами. Рассмотреть его можно на снимках ниже.
Валттери смог начать работу благодаря разрешению Mercedes – формально его контракт с чемпионами мира действует до конца календарного года.
Джордж Расселл пилотирует в Абу-Даби Mercedes вместе с чемпионом мира Формулы Е Ником де Врисом. McLaren дала возможность впервые проехать на машине Ф1 своему американскому протеже Пато О'Уорду.
Гуанью Чжоу вместе с Боттасом начал знакомство с Alfa Romeo, причем во вторник он работает как молодой пилот, а в среду переключится на испытания новых шин.
Вице-чемпион DTM Лиам Лоусон получил возможность сесть за руль AlphaTauri, а в Red Bull вместе с новоиспеченным чемпионом мира Максом Ферстаппеном работает гонщик Ф2 Юри Випс.
У Williams нет «мула», потому команду представляет лишь новичок Логан Сарджент. В Haas ситуация обратная – Мик Шумахер ездит на резине 2022 года, тогда как Роберт Шварцман проведет свой день с командой завтра. Сегодня россиянин получит возможность провести половину дня в Ferrari.
Никита Мазепин пропускает эти тесты после положительного анализа на коронавирус.
Заезды на «Яс-Марине» проходят с 8 до 12 и с 13 до 17 часов по московскому времени.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби, список участников, 14 декабря
|Команда
|Участник шинных тестов
|Участник молодежных тестов
|Mercedes
|Джордж Расселл
|Ник де Врис
|Red Bull
|Макс Ферстаппен
|Юри Випс
|Ferrari
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Шарль Леклер (утро)
Антонио Фуоко (день)
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Антонио Фуоко (утро)
Роберт Шварцман (день)
|McLaren
|Даниэль Риккардо
|Пато О'Уорд
|Alpine
|Эстебан Окон
|Оскар Пиастри
|AlphaTauri
|Юки Цунода
|Лиам Лоусон
|Aston Martin
|Лэнс Стролл
|Ник Йеллоли
|Williams
|Логан Сарджент
|Alfa Romeo
|Валттери Боттас
|Гуанью Чжоу
|Haas
|Мик Шумахер
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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