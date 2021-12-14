Боттас дебютировал за рулем Alfa Romeo: первые фото

Команды приступили к работе в 8 утра по московскому времени, причем восемь из десяти выставили в первый день по две машины – «мула» для испытания 18-дюймовых шин и обычный автомобиль прошедшего сезона для пилота-новичка.

Самым интересным событием дня стал дебют Валттери Боттаса в составе Alfa Romeo. Финн, сменивший в команде своего соотечественника Кими Райкконена, подготовил для этой сессии специальный шлем с рождественскими мотивами. Рассмотреть его можно на снимках ниже.

Валттери смог начать работу благодаря разрешению Mercedes – формально его контракт с чемпионами мира действует до конца календарного года.

Джордж Расселл пилотирует в Абу-Даби Mercedes вместе с чемпионом мира Формулы Е Ником де Врисом. McLaren дала возможность впервые проехать на машине Ф1 своему американскому протеже Пато О'Уорду.

Гуанью Чжоу вместе с Боттасом начал знакомство с Alfa Romeo, причем во вторник он работает как молодой пилот, а в среду переключится на испытания новых шин.

Вице-чемпион DTM Лиам Лоусон получил возможность сесть за руль AlphaTauri, а в Red Bull вместе с новоиспеченным чемпионом мира Максом Ферстаппеном работает гонщик Ф2 Юри Випс.

У Williams нет «мула», потому команду представляет лишь новичок Логан Сарджент. В Haas ситуация обратная – Мик Шумахер ездит на резине 2022 года, тогда как Роберт Шварцман проведет свой день с командой завтра. Сегодня россиянин получит возможность провести половину дня в Ferrari.

Никита Мазепин пропускает эти тесты после положительного анализа на коронавирус.

Заезды на «Яс-Марине» проходят с 8 до 12 и с 13 до 17 часов по московскому времени.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби, список участников, 14 декабря

Команда Участник шинных тестов Участник молодежных тестов Mercedes Джордж Расселл Ник де Врис Red Bull Макс Ферстаппен Юри Випс Ferrari Шарль Леклер (утро) Антонио Фуоко (день) Антонио Фуоко (утро) Роберт Шварцман (день) McLaren Даниэль Риккардо Пато О'Уорд Alpine Эстебан Окон Оскар Пиастри AlphaTauri Юки Цунода Лиам Лоусон Aston Martin Лэнс Стролл Ник Йеллоли Williams Логан Сарджент Alfa Romeo Валттери Боттас Гуанью Чжоу Haas Мик Шумахер

Валттери Боттас, Alfa Romeo Racing 1 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Валттери Боттас, Alfa Romeo Racing C41 2 / 16 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Валттери Боттас, Alfa Romeo Racing 3 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Валттери Боттас, Alfa Romeo Racing 4 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Патрисио О'Уорд, McLaren MCL35M 5 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Гуанью Чжоу, Alfa Romeo Racing C41 6 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Джордж Расселл, Mercedes W12 7 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Шарль Леклер, Ferrari SF21 8 / 16 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Ник Йеллоли, Aston Martin AMR21 9 / 16 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Логан Сарджент, Williams FW43B 10 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Оскар Пиастри, Alpine A521 11 / 16 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M 12 / 16 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Антонио Фуоко, Ferrari SF21 13 / 16 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Лайам Лоусон, AlphaTauri AT02 14 / 16 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Мик Шумахер, Haas VF-21 15 / 16 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B 16 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images