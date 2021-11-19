Боттас быстрейший в FP2 в Катаре, Ферстаппен впереди Хэма

Пилот Mercedes Валттери Боттас стал быстрейшим во второй тренировке в Катаре, проехав лучший круг за 1:23,148. Для сравнения, с утра лучшее время было у Ферстаппена, но тогда голландец был почти на 0,7 секунды медленнее.

Как и другие лидеры, Боттас показал свое время на шинах Soft. Третье время осталось за Ферстаппеном, который был быстрее Льюиса Хэмилтона, а вот вторым неожиданно оказался Пьер Гасли.

При этом гонщики Red Bull проехали меньше всего кругов: всего по 20 на каждого. Для сравнения тот же Боттас проехал 27 кругов, а Хэмилтон - 25, а больше всех (29) кругов проехал Эстебан Окон.

В начале сессии большинство лидеров тренировались на резине Medium. Быстрейшими стали гонщики Mercedes, из которых лучший результат также остался за Боттасом, а Ферстаппен показал только третье время. Однако именно за ним остался лучший третий сектор:

Гонщики Ferrari, которые предпочли в первой тренировке ездить преимущественно на Medium, на сей раз тренировались на шинах Hard и Soft. Компанию им с похожей стратегией составили Кими Райкконен и Ландо Норрис.

Сессия прошла без серьезных происшествий, если не считать штрафа в размере 200 евро для Шарля Леклера, который разогнался на пит-лейне до 81,6 км/ч при разрешенных 80 км/ч.

Россиянин Никита Мазепин не смог принять участие во второй тренировке из-за необходимости замены шасси Haas, к которого оказалось повреждено днище.