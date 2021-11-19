Боттас быстрейший в FP2 в Катаре, Ферстаппен впереди Хэма
Второе время осталось за Пьером Гасли
Пилот Mercedes Валттери Боттас стал быстрейшим во второй тренировке в Катаре, проехав лучший круг за 1:23,148. Для сравнения, с утра лучшее время было у Ферстаппена, но тогда голландец был почти на 0,7 секунды медленнее.
Как и другие лидеры, Боттас показал свое время на шинах Soft. Третье время осталось за Ферстаппеном, который был быстрее Льюиса Хэмилтона, а вот вторым неожиданно оказался Пьер Гасли.
При этом гонщики Red Bull проехали меньше всего кругов: всего по 20 на каждого. Для сравнения тот же Боттас проехал 27 кругов, а Хэмилтон - 25, а больше всех (29) кругов проехал Эстебан Окон.
В начале сессии большинство лидеров тренировались на резине Medium. Быстрейшими стали гонщики Mercedes, из которых лучший результат также остался за Боттасом, а Ферстаппен показал только третье время. Однако именно за ним остался лучший третий сектор:
Гонщики Ferrari, которые предпочли в первой тренировке ездить преимущественно на Medium, на сей раз тренировались на шинах Hard и Soft. Компанию им с похожей стратегией составили Кими Райкконен и Ландо Норрис.
Сессия прошла без серьезных происшествий, если не считать штрафа в размере 200 евро для Шарля Леклера, который разогнался на пит-лейне до 81,6 км/ч при разрешенных 80 км/ч.
Россиянин Никита Мазепин не смог принять участие во второй тренировке из-за необходимости замены шасси Haas, к которого оказалось повреждено днище.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1'23.148
|2
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1'23.357
|0.209
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1'23.498
|0.350
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1'23.570
|0.422
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|1'23.632
|0.484
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1'23.705
|0.557
|7
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1'23.735
|0.587
|8
|Серхио Перес
|Red Bull
|1'23.787
|0.639
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1'24.020
|0.872
|10
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1'24.033
|0.885
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|1'24.041
|0.893
|12
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|1'24.056
|0.908
|13
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'24.095
|0.947
|14
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|1'24.135
|0.987
|15
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|1'24.631
|1.483
|16
|Джордж Расселл
|Williams
|1'24.954
|1.806
|17
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|1'25.072
|1.924
|18
|Николя Латифи
|Williams
|1'25.209
|2.061
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|1'25.575
|2.427
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Полные результаты
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