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Формула 1 / Гран При Катара Отчет о тренировке

Боттас быстрейший в FP2 в Катаре, Ферстаппен впереди Хэма

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Второе время осталось за Пьером Гасли

Боттас быстрейший в FP2 в Катаре, Ферстаппен впереди Хэма

Пилот Mercedes Валттери Боттас стал быстрейшим во второй тренировке в Катаре, проехав лучший круг за 1:23,148. Для сравнения, с утра лучшее время было у Ферстаппена, но тогда голландец был почти на 0,7 секунды медленнее.

Как и другие лидеры, Боттас показал свое время на шинах Soft. Третье время осталось за Ферстаппеном, который был быстрее Льюиса Хэмилтона, а вот вторым неожиданно оказался Пьер Гасли.

При этом гонщики Red Bull проехали меньше всего кругов: всего по 20 на каждого. Для сравнения тот же Боттас проехал 27 кругов, а Хэмилтон - 25, а больше всех (29) кругов проехал Эстебан Окон.

В начале сессии большинство лидеров тренировались на резине Medium. Быстрейшими стали гонщики Mercedes, из которых лучший результат также остался за Боттасом, а Ферстаппен показал только третье время. Однако именно за ним остался лучший третий сектор:

 

Гонщики Ferrari, которые предпочли в первой тренировке ездить преимущественно на Medium, на сей раз тренировались на шинах Hard и Soft. Компанию им с похожей стратегией составили Кими Райкконен и Ландо Норрис.

Сессия прошла без серьезных происшествий, если не считать штрафа в размере 200 евро для Шарля Леклера, который разогнался на пит-лейне до 81,6 км/ч при разрешенных 80 км/ч.

Россиянин Никита Мазепин не смог принять участие во второй тренировке из-за необходимости замены шасси Haas, к которого оказалось повреждено днище.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'23.148  
2 France Пьер Гасли AlphaTauri 1'23.357 0.209
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1'23.498 0.350
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'23.570 0.422
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1'23.632 0.484
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1'23.705 0.557
7 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1'23.735 0.587
8 Mexico Серхио Перес Red Bull 1'23.787 0.639
9 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1'24.020 0.872
10 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1'24.033 0.885
11 France Эстебан Окон Alpine 1'24.041 0.893
12 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1'24.056 0.908
13 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'24.095 0.947
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren 1'24.135 0.987
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 1'24.631 1.483
16 United Kingdom Джордж Расселл Williams 1'24.954 1.806
17 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1'25.072 1.924
18 Canada Николя Латифи Williams 1'25.209 2.061
19 Germany Мик Шумахер Haas 1'25.575 2.427
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas    
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