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Формула 1 / Гран При Венгрии Отчет о тренировке

Боттас быстрее всех в FP2 в Венгрии, у Red Bull несет морду

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, главный редактор

Никита Мазепин не смог показать хорошее время из-за шины, спустившей в наиболее неудачный момент

Боттас быстрее всех в FP2 в Венгрии, у Red Bull несет морду

Валттери Боттас показал лучшее время во второй тренировке Гран При Венгрии, который проходит сейчас на трассе в Будапеште. Финн на три сотых секунды опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона и на три десятых – лидирующего в чемпионате Макса Ферстаппена.

Оба гонщика Red Bull по ходу тренировки жаловались инженерам на недостаточную поворачиваемость. Причем Перес делал это, когда управлял машиной на шинах Medium, а Ферстаппен – уже после перехода на мягкую резину. Оба описывали недостаточную поворачиваемость как более чем заметную. В конце тренировки голландец также сообщил в боксы, что на каждом входе в поворот задние колеса срывает в скольжение. Инженер в ответ предположил, что причиной неприятного эффекта стали настройки заднего крыла – и Ферстаппен сразу же заехал на пит-лейн для корректировки этих настроек.

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Абсолютное большинство пилотов в дневной тренировке работали с шинами составов Medium и Soft. Исключениями стали Ландо Норрис, Карлос Сайнс, Николя Латифи и Никита Мазепин, которые не использовали с утра резину Hard и опробовали ее днем.

Никита Мазепин показал последний, 20-й результат, уступив лучшему времени сессии почти 5 секунд, а своему напарнику Мику Шумахеру – больше двух. Причиной столь большого отставания стал прокол шины, возникший в неудачный момент – когда в середине сессии россиянин выехал на трассу на мягкой резине. Пилоту Haas пришлось вернуться в боксы, не совершив ни одного быстрого круга на шинах Soft – а в следующий раз Мазепин выехал на трассу уже на более жестких покрышках. В конце сессии россиянин пожаловался команде, на высокую температуру в районе ног: «Если в гонке все останется так же, это будет просто катастрофа», – заявил пилот.

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Юки Цунода почти полностью пропустил тренировку после вылета с трассы и контакта с отбойником в утренней сессии – японец смог проехать всего 3 круга. Антонио Джовинацци, который с утра проехал только 5 кругов из-за проблем с машиной (команда Alfa Romeo не стала уточнять, с чем именно  возникли проблемы), днем смог провести полноценную тренировку.

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 29 1'17.012    
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 27 1'17.039 0.027 0.027
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 24 1'17.310 0.298 0.271
4 France Эстебан Окон Alpine 29 1'17.759 0.747 0.449
5 Mexico Серхио Перес Red Bull 23 1'17.824 0.812 0.065
6 France Пьер Гасли AlphaTauri 31 1'18.113 1.101 0.289
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine 27 1'18.169 1.157 0.056
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 31 1'18.228 1.216 0.059
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 25 1'18.313 1.301 0.085
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 30 1'18.320 1.308 0.007
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari 30 1'18.370 1.358 0.050
12 Spain Карлос Сайнс Ferrari 32 1'18.441 1.429 0.071
13 Australia Даниэль Риккардо McLaren 26 1'18.737 1.725 0.296
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 21 1'19.277 2.265 0.540
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams 29 1'19.292 2.280 0.015
16 Canada Николя Латифи Williams 30 1'19.479 2.467 0.187
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 3 1'19.671 2.659 0.192
18 Germany Мик Шумахер Haas 29 1'19.817 2.805 0.146
19 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 28 1'20.186 3.174 0.369
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 28 1'21.881 4.869 1.695
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