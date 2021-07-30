Боттас быстрее всех в FP2 в Венгрии, у Red Bull несет морду
Никита Мазепин не смог показать хорошее время из-за шины, спустившей в наиболее неудачный момент
Валттери Боттас показал лучшее время во второй тренировке Гран При Венгрии, который проходит сейчас на трассе в Будапеште. Финн на три сотых секунды опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона и на три десятых – лидирующего в чемпионате Макса Ферстаппена.
Оба гонщика Red Bull по ходу тренировки жаловались инженерам на недостаточную поворачиваемость. Причем Перес делал это, когда управлял машиной на шинах Medium, а Ферстаппен – уже после перехода на мягкую резину. Оба описывали недостаточную поворачиваемость как более чем заметную. В конце тренировки голландец также сообщил в боксы, что на каждом входе в поворот задние колеса срывает в скольжение. Инженер в ответ предположил, что причиной неприятного эффекта стали настройки заднего крыла – и Ферстаппен сразу же заехал на пит-лейн для корректировки этих настроек.
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Абсолютное большинство пилотов в дневной тренировке работали с шинами составов Medium и Soft. Исключениями стали Ландо Норрис, Карлос Сайнс, Николя Латифи и Никита Мазепин, которые не использовали с утра резину Hard и опробовали ее днем.
Никита Мазепин показал последний, 20-й результат, уступив лучшему времени сессии почти 5 секунд, а своему напарнику Мику Шумахеру – больше двух. Причиной столь большого отставания стал прокол шины, возникший в неудачный момент – когда в середине сессии россиянин выехал на трассу на мягкой резине. Пилоту Haas пришлось вернуться в боксы, не совершив ни одного быстрого круга на шинах Soft – а в следующий раз Мазепин выехал на трассу уже на более жестких покрышках. В конце сессии россиянин пожаловался команде, на высокую температуру в районе ног: «Если в гонке все останется так же, это будет просто катастрофа», – заявил пилот.
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Юки Цунода почти полностью пропустил тренировку после вылета с трассы и контакта с отбойником в утренней сессии – японец смог проехать всего 3 круга. Антонио Джовинацци, который с утра проехал только 5 кругов из-за проблем с машиной (команда Alfa Romeo не стала уточнять, с чем именно возникли проблемы), днем смог провести полноценную тренировку.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|29
|1'17.012
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|27
|1'17.039
|0.027
|0.027
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|24
|1'17.310
|0.298
|0.271
|4
|Эстебан Окон
|Alpine
|29
|1'17.759
|0.747
|0.449
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|23
|1'17.824
|0.812
|0.065
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|31
|1'18.113
|1.101
|0.289
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|27
|1'18.169
|1.157
|0.056
|8
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|31
|1'18.228
|1.216
|0.059
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|25
|1'18.313
|1.301
|0.085
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|30
|1'18.320
|1.308
|0.007
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|30
|1'18.370
|1.358
|0.050
|12
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|32
|1'18.441
|1.429
|0.071
|13
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|26
|1'18.737
|1.725
|0.296
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|21
|1'19.277
|2.265
|0.540
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|29
|1'19.292
|2.280
|0.015
|16
|Николя Латифи
|Williams
|30
|1'19.479
|2.467
|0.187
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|3
|1'19.671
|2.659
|0.192
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|29
|1'19.817
|2.805
|0.146
|19
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|28
|1'20.186
|3.174
|0.369
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|28
|1'21.881
|4.869
|1.695
|Полные результаты
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