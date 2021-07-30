Боттас быстрее всех в FP2 в Венгрии, у Red Bull несет морду

Валттери Боттас показал лучшее время во второй тренировке Гран При Венгрии, который проходит сейчас на трассе в Будапеште. Финн на три сотых секунды опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона и на три десятых – лидирующего в чемпионате Макса Ферстаппена.

Оба гонщика Red Bull по ходу тренировки жаловались инженерам на недостаточную поворачиваемость. Причем Перес делал это, когда управлял машиной на шинах Medium, а Ферстаппен – уже после перехода на мягкую резину. Оба описывали недостаточную поворачиваемость как более чем заметную. В конце тренировки голландец также сообщил в боксы, что на каждом входе в поворот задние колеса срывает в скольжение. Инженер в ответ предположил, что причиной неприятного эффекта стали настройки заднего крыла – и Ферстаппен сразу же заехал на пит-лейн для корректировки этих настроек.

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Абсолютное большинство пилотов в дневной тренировке работали с шинами составов Medium и Soft. Исключениями стали Ландо Норрис, Карлос Сайнс, Николя Латифи и Никита Мазепин, которые не использовали с утра резину Hard и опробовали ее днем.

Никита Мазепин показал последний, 20-й результат, уступив лучшему времени сессии почти 5 секунд, а своему напарнику Мику Шумахеру – больше двух. Причиной столь большого отставания стал прокол шины, возникший в неудачный момент – когда в середине сессии россиянин выехал на трассу на мягкой резине. Пилоту Haas пришлось вернуться в боксы, не совершив ни одного быстрого круга на шинах Soft – а в следующий раз Мазепин выехал на трассу уже на более жестких покрышках. В конце сессии россиянин пожаловался команде, на высокую температуру в районе ног: «Если в гонке все останется так же, это будет просто катастрофа», – заявил пилот.

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Юки Цунода почти полностью пропустил тренировку после вылета с трассы и контакта с отбойником в утренней сессии – японец смог проехать всего 3 круга. Антонио Джовинацци, который с утра проехал только 5 кругов из-за проблем с машиной (команда Alfa Romeo не стала уточнять, с чем именно возникли проблемы), днем смог провести полноценную тренировку.