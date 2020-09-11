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Формула 1 / Гран При Тосканы / Отчет о тренировке

Боттас быстрее всех на первой тренировке в Муджелло, у Леклера – третье время

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Боттас быстрее всех на первой тренировке в Муджелло, у Леклера – третье время
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, Главный редактор

На первой же сессии Гран При Тосканы пилоты Ф1 побили рекорд итальянской трассы

Валттери Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран При Тосканы, который в эти выходные проходит на трассе в Муджелло. Финн всего на пять сотых опередил Макса Ферстаппена – а вот остальные гонщики отстали уже на несколько десятых.

Результат Боттаса является абсолютным рекордом трассы. Он быстрее времени, которое было лучшим до сегодняшнего дня (результат Рубенса Баррикелло на тестах в 2004 году), примерно на секунду.

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Абсолютное большинство команд выстроило работу по логичной схеме: в начале один из пилотов работал с шинами Hard, а другой – с шинами Medium, после чего во второй половине тренировки оба гонщика переобувались в мягкие покрышки и пробовали проехать круг максимально быстро. Исключением стала Racing Point – ее пилоты использовать шины Medium не стали.

Также эта команда стала единственной, у кого возникли очевидные проблемы по ходу сессии – после открытия трассы механики продолжали работу с машиной Лэнса Стролла, и канадец впервые выехал из боксов только на 35-й минуте. Позже Ромен Грожан жаловался команде на недостаток мощности мотора сразу в нескольких связках трассы.

Болид Алекса Элбона с установленной перед задними колесами рамкой с датчиками Киля

Болид Алекса Элбона с установленной перед задними колесами рамкой с датчиками Киля

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Остальные гонщики жаловались главным образом на перегрев шин – что ожидаемо при высоких нагрузках за резину в скоростных поворотах трассы (к тому же, температура воздуха по ходу сессии приблизилась к 30 градусам тепла). Автором единственной серьезной ошибки стал Николя Латифи – но и пилот Williams после вылета в гравий сразу же вернулся на асфальт.

Даниил Квят показал 7-й результат, отстав почти на секунду от лучшего времени и на почти на две десятых – от своего напарника. В начале сессии россиянин работал с шинами Hard, в то время как Гасли использовал покрышки состава Medium.

Шарль Леклер использует на Гран При Тосканы новое шасси – после того как предыдущее было повреждено в аварии на Гран При Италии.

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Наиболее заметной среди новых деталей, которые привезли команды в Тоскану, стал носовой обтекатель болида McLaren MCL35 – при его создании конструкторы британской команды явно действовали с оглядкой на болиды Mercedes. Неудивительно, что для анализа распределения потоков в этой зоне McLaren в начале тренировки использовал аэродинамическую краску.

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Новая деталь была установлена на машине Карлоса Сайнса, в то время как на автомобиле Ландо Норриса стоял обтекатель привычной конфигурации. Впрочем, британец тоже смог обратить на себя внимание – причем в ходе рутинной процедуры проверки связи с капитанским мостиком.

 

Кроме того, Норрис перед Гран При Тосканы в очередной раз поменял дизайн своего шлема, использовав для него цвета итальянского флага.

 

Новый дизайн шлема появился и у Себастьяна Феттеля – на головном уборе немца изображены его нынешний гоночный болид и самая первая Ferrari, принимавшая участие в чемпионате мира Ф1 (модель  125, выступавшая в 1950 году).

 

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Результаты тренировки

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 33    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 32 0.048 0.048
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 27 0.307 0.259
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 28 0.530 0.223
5 France Пьер Гасли AlphaTauri 30 0.797 0.267
6 France Эстебан Окон Renault 28 0.926 0.129
7 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 31 0.960 0.034
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 30 1.102 0.142
9 Thailand Александр Элбон Red Bull 34 1.189 0.087
10 Australia Даниэль Риккардо Renault 25 1.261 0.072
11 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 21 1.340 0.079
12 France Ромен Грожан Haas 25 1.345 0.005
13 Germany Себастьян Феттель Ferrari 27 1.388 0.043
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 28 1.443 0.055
15 Spain Карлос Сайнс McLaren 33 1.578 0.135
16 United Kingdom Джордж Расселл Williams 29 1.599 0.021
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas 25 1.672 0.073
18 Canada Лэнс Стролл Racing Point 23 1.957 0.285
19 Mexico Серхио Перес Racing Point 29 1.961 0.004
20 Canada Николя Латифи Williams 32 2.155 0.194
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Сессия Первая тренировка
Автор Кирилл Качнов

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