Боттас быстрее всех на первой тренировке в Муджелло, у Леклера – третье время
На первой же сессии Гран При Тосканы пилоты Ф1 побили рекорд итальянской трассы
Валттери Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран При Тосканы, который в эти выходные проходит на трассе в Муджелло. Финн всего на пять сотых опередил Макса Ферстаппена – а вот остальные гонщики отстали уже на несколько десятых.
Результат Боттаса является абсолютным рекордом трассы. Он быстрее времени, которое было лучшим до сегодняшнего дня (результат Рубенса Баррикелло на тестах в 2004 году), примерно на секунду.
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Абсолютное большинство команд выстроило работу по логичной схеме: в начале один из пилотов работал с шинами Hard, а другой – с шинами Medium, после чего во второй половине тренировки оба гонщика переобувались в мягкие покрышки и пробовали проехать круг максимально быстро. Исключением стала Racing Point – ее пилоты использовать шины Medium не стали.
Также эта команда стала единственной, у кого возникли очевидные проблемы по ходу сессии – после открытия трассы механики продолжали работу с машиной Лэнса Стролла, и канадец впервые выехал из боксов только на 35-й минуте. Позже Ромен Грожан жаловался команде на недостаток мощности мотора сразу в нескольких связках трассы.
Болид Алекса Элбона с установленной перед задними колесами рамкой с датчиками Киля
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Остальные гонщики жаловались главным образом на перегрев шин – что ожидаемо при высоких нагрузках за резину в скоростных поворотах трассы (к тому же, температура воздуха по ходу сессии приблизилась к 30 градусам тепла). Автором единственной серьезной ошибки стал Николя Латифи – но и пилот Williams после вылета в гравий сразу же вернулся на асфальт.
Даниил Квят показал 7-й результат, отстав почти на секунду от лучшего времени и на почти на две десятых – от своего напарника. В начале сессии россиянин работал с шинами Hard, в то время как Гасли использовал покрышки состава Medium.
Шарль Леклер использует на Гран При Тосканы новое шасси – после того как предыдущее было повреждено в аварии на Гран При Италии.
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Наиболее заметной среди новых деталей, которые привезли команды в Тоскану, стал носовой обтекатель болида McLaren MCL35 – при его создании конструкторы британской команды явно действовали с оглядкой на болиды Mercedes. Неудивительно, что для анализа распределения потоков в этой зоне McLaren в начале тренировки использовал аэродинамическую краску.
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Новая деталь была установлена на машине Карлоса Сайнса, в то время как на автомобиле Ландо Норриса стоял обтекатель привычной конфигурации. Впрочем, британец тоже смог обратить на себя внимание – причем в ходе рутинной процедуры проверки связи с капитанским мостиком.
Кроме того, Норрис перед Гран При Тосканы в очередной раз поменял дизайн своего шлема, использовав для него цвета итальянского флага.
Новый дизайн шлема появился и у Себастьяна Феттеля – на головном уборе немца изображены его нынешний гоночный болид и самая первая Ferrari, принимавшая участие в чемпионате мира Ф1 (модель 125, выступавшая в 1950 году).
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Результаты тренировки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|33
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|32
|0.048
|0.048
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|27
|0.307
|0.259
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|28
|0.530
|0.223
|5
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|30
|0.797
|0.267
|6
|Эстебан Окон
|Renault
|28
|0.926
|0.129
|7
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|31
|0.960
|0.034
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|30
|1.102
|0.142
|9
|Александр Элбон
|Red Bull
|34
|1.189
|0.087
|10
|Даниэль Риккардо
|Renault
|25
|1.261
|0.072
|11
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|21
|1.340
|0.079
|12
|Ромен Грожан
|Haas
|25
|1.345
|0.005
|13
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|27
|1.388
|0.043
|14
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|28
|1.443
|0.055
|15
|Карлос Сайнс
|McLaren
|33
|1.578
|0.135
|16
|Джордж Расселл
|Williams
|29
|1.599
|0.021
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|25
|1.672
|0.073
|18
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|23
|1.957
|0.285
|19
|Серхио Перес
|Racing Point
|29
|1.961
|0.004
|20
|Николя Латифи
|Williams
|32
|2.155
|0.194
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Сессия
|Первая тренировка
|Автор
|Кирилл Качнов