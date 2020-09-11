Валттери Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран При Тосканы, который в эти выходные проходит на трассе в Муджелло. Финн всего на пять сотых опередил Макса Ферстаппена – а вот остальные гонщики отстали уже на несколько десятых.

Результат Боттаса является абсолютным рекордом трассы. Он быстрее времени, которое было лучшим до сегодняшнего дня (результат Рубенса Баррикелло на тестах в 2004 году), примерно на секунду.

Абсолютное большинство команд выстроило работу по логичной схеме: в начале один из пилотов работал с шинами Hard, а другой – с шинами Medium, после чего во второй половине тренировки оба гонщика переобувались в мягкие покрышки и пробовали проехать круг максимально быстро. Исключением стала Racing Point – ее пилоты использовать шины Medium не стали.

Также эта команда стала единственной, у кого возникли очевидные проблемы по ходу сессии – после открытия трассы механики продолжали работу с машиной Лэнса Стролла, и канадец впервые выехал из боксов только на 35-й минуте. Позже Ромен Грожан жаловался команде на недостаток мощности мотора сразу в нескольких связках трассы.

Болид Алекса Элбона с установленной перед задними колесами рамкой с датчиками Киля Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Остальные гонщики жаловались главным образом на перегрев шин – что ожидаемо при высоких нагрузках за резину в скоростных поворотах трассы (к тому же, температура воздуха по ходу сессии приблизилась к 30 градусам тепла). Автором единственной серьезной ошибки стал Николя Латифи – но и пилот Williams после вылета в гравий сразу же вернулся на асфальт.

Даниил Квят показал 7-й результат, отстав почти на секунду от лучшего времени и на почти на две десятых – от своего напарника. В начале сессии россиянин работал с шинами Hard, в то время как Гасли использовал покрышки состава Medium.

Шарль Леклер использует на Гран При Тосканы новое шасси – после того как предыдущее было повреждено в аварии на Гран При Италии.

Наиболее заметной среди новых деталей, которые привезли команды в Тоскану, стал носовой обтекатель болида McLaren MCL35 – при его создании конструкторы британской команды явно действовали с оглядкой на болиды Mercedes. Неудивительно, что для анализа распределения потоков в этой зоне McLaren в начале тренировки использовал аэродинамическую краску.

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Новая деталь была установлена на машине Карлоса Сайнса, в то время как на автомобиле Ландо Норриса стоял обтекатель привычной конфигурации. Впрочем, британец тоже смог обратить на себя внимание – причем в ходе рутинной процедуры проверки связи с капитанским мостиком.

Кроме того, Норрис перед Гран При Тосканы в очередной раз поменял дизайн своего шлема, использовав для него цвета итальянского флага.

Новый дизайн шлема появился и у Себастьяна Феттеля – на головном уборе немца изображены его нынешний гоночный болид и самая первая Ferrari, принимавшая участие в чемпионате мира Ф1 (модель 125, выступавшая в 1950 году).

Результаты тренировки