«Боттас был бы надежнее». Кубица оценил переход Сайнса в Ferrari

Роберт Кубица уверял, что до тяжелой аварии во время ралли в 2011 году уже успел подписать контракт с Ferrari и продолжил бы карьеру в Маранелло. Из-за полученных в аварии травм, он на восемь лет выбыл из Формулы 1, а вернувшись провел лишь один сезон за Williams.

В прошедшем мае Скудерия объявила о расставании с Себастьяном Феттелем в конце 2020 года, а на его место взяла Карлоса Сайнса из McLaren. У Кубицы такой выбор вызвал вопросы.

«Это смелое решение, – заявил поляк итальянским СМИ. – Сайнс никогда не выступал за топ-команду, и это может быть проблемой при стремлении к большим результатам. Боттас или Риккардо были бы более надежными вариантами».

Кубица также прокомментировал решение Ferrari не подписывать новый контракт с Феттелем: «Если их отношения были плохими и не улучшались, то лучше принять такое решение. Я был несколько удивлен, но не думаю, что решение приняли недавно. У Ferrari всегда есть ясные планы, и деньги их не беспокоят».

Сам же Кубица потеряв мечту попасть в Ferrari полностью дистанцировался от бренда: «Я даже красные машины больше не покупаю».