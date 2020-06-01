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Формула 1 / Новость

«Боттас был бы надежнее». Кубица оценил переход Сайнса в Ferrari

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Комментарии
«Боттас был бы надежнее». Кубица оценил переход Сайнса в Ferrari
Автор:
, редактор
1 июн. 2020 г., 14:05

По мнению поляка, Скудерия рискнула с выбором

Роберт Кубица уверял, что до тяжелой аварии во время ралли в 2011 году уже успел подписать контракт с Ferrari и продолжил бы карьеру в Маранелло. Из-за полученных в аварии травм, он на восемь лет выбыл из Формулы 1, а вернувшись провел лишь один сезон за Williams. 

В прошедшем мае Скудерия объявила о расставании с Себастьяном Феттелем в конце 2020 года, а на его место взяла Карлоса Сайнса из McLaren. У Кубицы такой выбор вызвал вопросы.

«Это смелое решение, – заявил поляк итальянским СМИ. – Сайнс никогда не выступал за топ-команду, и это может быть проблемой при стремлении к большим результатам. Боттас или Риккардо были бы более надежными вариантами».

Кубица также прокомментировал решение Ferrari не подписывать новый контракт с Феттелем: «Если их отношения были плохими и не улучшались, то лучше принять такое решение. Я был несколько удивлен, но не думаю, что решение приняли недавно. У Ferrari всегда есть ясные планы, и деньги их не беспокоят».

Сам же Кубица потеряв мечту попасть в Ferrari полностью дистанцировался от бренда: «Я даже красные машины больше не покупаю».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Кубица , Карлос Сайнс В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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