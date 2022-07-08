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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Боттас будет стартовать в Австрии последним из-за замены мотора

Гонщик Alfa Romeo получил в Шпильберге новые компоненты силовой установки, превысив разрешенное правилами количество по ходу сезона

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Боттас будет стартовать в Австрии последним из-за замены мотора
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В 2022 году регламент Формулы 1 допускает использование на каждой машине трех блоков внутреннего сгорания, турбин и мотор-генераторов, а также двух наборов батарей и управляющей электроники. 

За первое превышение для каждого элемента следует штрафная перестановка на десять позиций, за каждое последующее – на пять. При этом если по сумме наказаний гонщик должен потерять 20 или более позиций, он автоматически отправляется в конец стартового поля. 

В нынешнем сезоне подобное уже происходило с Фернандо Алонсо в Испании, Шарлем Леклером и Юки Цунодой в Канаде. 

На Гран При Австрии превышение зафиксировано у Валттери Боттаса – теперь гонщика Alfa Romeo, который дважды за карьеру побеждал в Шпильберге, также отправят в хвост решетки. На его С42 заменили силовую установку в сборе – все четыре ключевых элемента, – а также электронный блок.

Так как этот уик-энд проходит в спринтерском формате, наказание действует только в главной гонке, тогда как в субботу финн сможет начать борьбу с того места, которое займет по итогам квалификации.

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