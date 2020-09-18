В преддверии Гран При России Motorsport.com публикует партнерский материал, подготовленный АНО «Росгонки» .

Mercedes снова победит?

В 2020-м шансы на очередной успех немецкой команды оцениваются гораздо выше, чем в прошлом году. Прошлой осенью Ferrari, по сути, сама упустила в Сочи первое место, подарив победу соперникам из-за несогласованности между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером.

В этом сезоне Mercedes была явным фаворитом на всех этапах и лишь раз упустила победу. И даже запрет на использование разных режимов работы двигателя не повлиял на расклад сил.

Но пилоты Mercedes могут побороться между собой. Валттери Боттас традиционно хорош в Сочи – и можно ожидать, что здесь он навяжет борьбу Льюису Хэмилтону. Командных приказов на этот раз ожидать не стоит – поскольку финн теоретически еще сам может побороться за титул. Хэмилтону тем временем осталась одна победа до рекорда Михаэля Шумахера по количеству выигранных гонок Ф1. Не исключено, что на берегах Черного моря шестикратный британец сравняется по этому важнейшему показателю с семикратным немцем.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Недавно британец поделился мнением о «Сочи Автодроме», отметив скоростные характеристики трассы и качества, влияющие на расход резины в гонке.

«Это очень-очень быстрая трасса, – считает Хэмилтон. – При этом она очень гладкая, и шинам из-за этого приходится непросто. Очень сложная средняя секция, на которой не так уж легко пилотировать. К тому моменту, когда ты доезжаешь до конца круга, начинается небольшая извилистая секция из шикан, которые заставляют резину реально гореть. Это создает проблемы в конце круга».

Хэмилтон добавил, что «Сочи Автодром» предъявляет особые требования и к моторам Формулы 1: «Поскольку на этой трассе мы много едем на предельной скорости, она очень требовательна к машине – и к двигателю, к надежности».

Red Bull поднимется на подиум?

Red Bull никогда не блистал результатами в Сочи. Удивительно, но у австрийской команды до сих пор здесь нет ни одного подиума. И даже до 4-го места в гонке она впервые добралась только в прошлом году, усилиями Макса Ферстаппена. Сможет ли голландец наконец подарить Red Bull позицию в Топ-3? Сейчас у него есть все шансы. А в случае удачной тактики и беспроблемного уик-энда Макс попробует и бросить вызов Mercedes.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

У Александра Элбона в прошлом году в России получилась отличная гонка. Он финишировал 5-м – причем после старта с пит-лейна. А за год до этого в Формуле 2 таиландец провел в Сочи самый результативный этап в карьере в этой серии – победа в субботней гонке и третье место в воскресенье. В 2020-м при определенных обстоятельствах он способен побороться за подиум, который может стать вторым подряд в его карьере в Ф1.

Непредсказуемая средняя группа

Предсказать, какая из четырех команд – Ferrari, McLaren, Racing Point или Renault –окажется лучшей из остальных, не представляется возможным. Итальянская команда оставалась в Сочи без подиума только один раз, в 2014 году – но продолжить призовую серию в этом году ей будет непросто.

Отметим, что трасса в Олимпийском парке хорошо подходит Серхио Пересу. Здесь мексиканец набирал очки во всех шести прошедших гонках (кроме него таким достижением может похвастаться только Хэмилтон) – и даже поднимался на подиум. А вот, например, Даниэль Риккардо в Сочи не так успешен, как обычно. Его лучший результат – 6-е место и всего два финиша в очках за шесть гонок.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Не стоит забывать, что трасса в Сочи – одна из самых протяженных в календаре чемпионата мира. Поэтому пилотам здесь трудно проехать круг без ошибок. «Что делает «Сочи Автодром» таким интересным и непростым треком? Это комбинация поворотов, – считает Карлос Сайнс. – Первый сектор – очень быстрый, возможно, один из самых быстрых в календаре. Для него необходимо устанавливать немного другие настройки болида. Потом есть последний сектор, он очень извилистый, в нем много приходится атаковать поребрики. Достаточно сложно проехать этот круг без ошибок. Он непростой, но интересный».

«Мне нравится, что в Сочи много 90-градусных поворотов и есть этот быстрый, затяжной левый поворот, – подхватывает Кими Райкконен. – Кроме того, автодром относительно обгонный – это делает гонку немного более интересной». «У трассы есть свой ритм, – говорит Джордж Расселл. – Длинный левый третий поворот – очень непростой во время гонки. Проезжая его, ты прямо чувствуешь, как напрягаются мышцы шеи. Есть в ней что-то от городской трассы. Поэтому здесь довольно весело и определенно приятно гоняться».

Квят в борьбе за очки

Даниил Квят единственный раз набирал очки на домашнем этапе в 2015 году, когда занял 5-е место. В остальных случаях россиянин оказывался за пределами первой десятки – но при этом всегда добирался до финиша. В текущем сезоне лучшим результатом пилота AlphaTauri остается 7-е место, и при поддержке домашних трибун в Сочи Квят вправе рассчитывать на большее. Возможно, его вдохновит специальный шлем в стиле русского авангарда, который он выбрал для Гран При России. «Трасса в Сочи очень интересна своими извилистыми поворотами, – говорит Даниил. – А сейчас, при на современных машинах Формулы 1, эти повороты стали очень быстрыми. Мы наслаждаемся ездой на этой трассе».

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

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Три россиянина в Формуле 2

Заезды Ф2 не менее привлекательны для отечественных болельщиков, чем главное событие уик-энда. Во-первых, в пелотоне младшей серии – сразу три россиянина. Во-вторых, Роберт Шварцман в течение всего сезона является одним из лидеров чемпионата – да и Никита Мазепин (уже одержавший две победы) может побороться если не за титул, то за место в тройке призеров.

В решающей фазе сезона российские пилоты имею возможность выступить на своем поле. И неудивительно, что все трое накануне Гран При России говорят не столько об особенностях конфигурации трассы, сколько об атмосфере на автодроме.

«Самое главное – это фанаты, – рассказывает о своих впечатлениях от выступлений в Сочи Роберт Шварцман, в прошлом году ставший здесь чемпионом Ф3. – В прошлом году в Сочи было очень приятно видеть людей, которые поддерживали меня. Это очень круто – и спасибо им большое. Для любого спортсмена важно иметь большую аудиторию поклонников. Ведь это самое классное чувство – когда болельщики тебя поддерживают. Каждый круг, каждый момент тех дней был просто прекрасен, и надо это повторить.

На этой трассе нет какого-то поворота, который мне полюбился бы больше других. Все повороты нравятся. И вообще, трасса очень хорошо подходит под мой стиль вождения. В принципе мне просто нравится в Сочи, там всё круто».

В этом году Шварцман (в центре) и Никита Мазепин (слева) уже поднимались на подиум вместе Фото: Formula Motorsport Ltd

«На «Сочи Автодроме» мне больше всего нравятся фанаты, - соглашается с соотечественником Никита Мазепин. – У нас одинаковая культура, мы разговариваем на одном языке – и для меня это очень важно. Самое приятное воспоминание - этап GP3 в 2018-м, когда я одержал в квалификации победу, которой меня потом лишили. Но в гонке с 8-го места я прорвался на 2-е. В тот момент было очевидно, что трасса в Сочи хорошо подходит для обгонов и что выступать на ней интересно».

«Мое сердце всегда принадлежит этой трассе, - добавляет Артем Маркелов. – Когда я лидировал в гонке Формулы 2 в 2018 году, люди на трибунах вставали и кричали, когда я приезжал мимо. Это очень вдохновляюще. Очень много людей присылали мне видео после гонки, и это было замечательно. Надеюсь, что в этом году все будет примерно так же. Но самое приятное воспоминание от «Сочи Автодрома» — участие здесь в тренировке Ф1».