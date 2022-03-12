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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Боттас: Боюсь, нам не проехать дистанцию гонки

Финский пилот признался, что у него есть серьезные сомнения в надежности Alfa Romeo

Филип Клерен
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Боттас: Боюсь, нам не проехать дистанцию гонки
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После сложного начала тестов в Барселоне дела для швейцарского коллектива, казалось, пошли на лад в Сахире, однако и там Валттери Боттас и новичок Ф1 Гуаньюй Чжоу потеряли немало времени из-за поломок. 

В субботу пилоты на С42 стали лидерами по пройденной дистанции, преодолев на двоих 150 кругов – но даже это не убедило Боттаса, который ждал 40 минут после очередной остановки на трассе, в достаточной надежности машины. 

«Если на следующей неделе команда скажет мне, что на 100% понимает все отказы и не допустит их повторения, вот тогда я буду уверен, – сказал Валттери репортерам. – Сейчас меня больше всего заботит то, что мы просто не сможем преодолеть гоночную дистанцию. Уж больно много всевозможных поломок произошло по ходу тестов. 

Мы сможем все исправить – и остается надеяться, что никаких новых отказов уже не будет». 

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Боттас, который завершил тесты шестым, в секунде с небольшим от Red Bull Макса Ферстаппена, добавил, что в плане скорости Alfa Romeo выглядит весьма неплохо.  

«У меня есть ощущение, что команда явно сделала шаг вперед по сравнению с прошлым годом, и это здорово, – сказал он. – Также все намного лучше, чем в Барселоне. Кроме того, я наконец-то почувствовал эту машину. Сегодня у меня были длинные серии кругов, которые оставили приятные ощущения.  

Она начинает мне нравиться. И с пустыми, и с полными баками ее поведение весьма годное. 

Конечно, хотелось бы поездить побольше, но я готов [к старту сезона]. Главное – сделать выводы из всех проблем и ошибок. Это важнее всего: тогда тренировки Гран При можно будет посвятить поискам тонких настроек».

Дополнительная информация: Олег Карпов

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