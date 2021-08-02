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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Боттас: Авария не повлияет на переговоры с Mercedes

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, Ответственный редактор

Финн рассказал, что еще не обсуждал свое будущее с Тото Вольфом, но «одна гонка вообще ни на что не влияет»

Боттас: Авария не повлияет на переговоры с Mercedes

Ошибка Валттери Боттаса в первом повороте Гран При Венгрии привела к тому, что в результате массовой аварии фактически вне игры оказались оба пилота Red Bull.

На вечернем медиа-брифинге репортеры поинтересовались у финна, не скажется ли этот эпизод его на шансах остаться в Mercedes – в команде же объявили, что определятся с напарником Льюиса Хэмилтона на 2022 год по ходу летнего перерыва, а основными кандидатами являются Боттас и Джордж Расселл.

«Мы поговорили с Тото [Вольфом, главой Mercedes F1] после гонки, но не касались этой темы, – ответил Валттери. – Но я не думаю, что одна гонка на что-то влияет. Посмотрим, что принесут ближайшие недели».

Менеджер гонщика Дидье Котон был в паддоке Гран При Венгрии, потому Боттаса спросили, какие варианты продолжения карьеры он рассматривает в случае потери места в Mercedes.

«Я не могу рассказать вам об этом, но они работают», – сказал Валттери, имея в виду своих ассистентов. 

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Говоря о самой аварии, Боттас отметил: «Это был мой просчет. Моя ошибка. В первом повороте было сложно определить точку торможения. Когда я нажал на педаль, то быстро понял, что опоздал. Колеса заблокировались, а после этого сделать что-то было уже невозможно – я влетел в Ландо [Норриса].

Было сложно определить, где тормозить, не зная уровня сцепления. Я принимаю наказание, так как навредил не только себе самому, но и другим пилотам».

На решетке Гран При Бельгии пилот потеряет пять позиций.

Дополнительная информация: Меган Уайт

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