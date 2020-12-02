Боттас – альфа, Расселл – топ? Что покажет Гран При без Хэмилтона

Уже на этой неделе мы впервые за почти 14 лет увидим Гран При Формулы 1 без участия Льюиса Хэмилтона. Пока самый успешный пилот 21 века на больничном, многие его конкуренты получат свой шанс. Каким же будет Гран При Льюиса и на какие вопросы он ответит?

Может ли Боттас быть топом?

Уже четыре года мы говорим о том, что Валттери записали в помощники Льюиса и не дают ему шанса победить напарника. Это во многом так и есть. В этом сезоне мы видели, как Хэмилтону позволяют менять тактику, а Боттаса заставляют придерживаться командных решений, чтобы не дай бог не перейти дорогу чемпиону. Да и в прошлом хватает примеров, которые подтверждают отношение Mercedes к финну.

Однако, теперь у Валттери будет шанс побыть альфа-самцом. А заодно доказать, что он мог бы стать лидером команды в случае ухода Льюиса (а контракт на 2021 год до сих пор не подписан).

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

По идее, в Сахире Боттас должен одержать доминирующую победу. Хэмилтона нет, машины соперников намного слабее, а в соседней болид посадили второгодку, который не знает, как ездить на Mercedes. Если в таких условиях Валттери возьмет поул и победу с солидным отрывом от конкурентов – может вернуть себе часть утраченного уважения.

Если же хоть на каком-то этапе у Боттаса возникнут проблемы – больше никто не будет рассматривать его как потенциального топ-пилота.

Готов ли Расселл к большой команде?

Вот уже два года мы слышим хвалебные оды в адрес Джорджа. Его называют одним из самых талантливых пилотов на решетке и будущим чемпионом мира. Однако пока эти похвалы основаны на недоступной публике телеметрии и победах над Робертом Кубицей и Николя Латифи. А это, согласитесь, так себе показатель.

Понятно, что выстрелить на первом же этапе в новой команде крайне сложно. Но вспомните, как первый Гран При за Red Bull провел Макс Ферстаппен. Вот так и надо цепляться за свой шанс!

Джордж Расселл, Williams FW43 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Сейчас задача Расселла как минимум дать бой Боттасу, как максимум – увезти из Сахира победу, после которой его статус будущей звезды будет закреплен на бумаге. Если Джордж справится с заменой Льюиса на одном конкретном этапе, то может заменить его и позже – когда чемпион повесит руль на гвоздь.

Ферстаппену мешает Боттас?

Еще в прошлом году в Red Bull неоднократно сетовали, что из-за слабых напарников Максу приходится бороться с Mercedes в одиночку. Дескать, имей RBR две боеспособные машины, Mercedes не смогла бы переигрывать их тактически и за счет маневров с Боттасом создавать преимущество для Хэмилтона.

Это действительно работает: вспомните Имолу, где Макс поехал в боксы вместе с лидировавшим Боттасом, а Льюис оттянул пит-стоп и с третьего места вышел в лидеры. Действительно, одному Ферстаппену трудно тактически прикрывать сразу двух соперников. Но в Сахире их не будет.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Вряд ли Расселл сразу же впишется в схемы взаимодействия Mercedes, да и на кого работать команде будет не столь очевидно. А значит, Макс получит более равную дуэль с тем же Боттасом. И мы увидим, действительно ли сплоченная командная работа Mercedes играет решающую роль, или силы черного болида достаточно.

Ф1 станет лучше без Хэмилтона?

В этом году мы увидели потрясающий по накалу сезон в MotoGP за счет того, что шестикратный чемпион Марк Маркес сломал руку и выбыл из борьбы. Многие думают, что такой же станет Формула 1 без Хэмилтона. Дескать, в отсутствие Льюиса градус борьбы сразу поднимется. Сахир покажет нам, так ли это.

Своя логика в подобных рассуждениях есть. Достаточно вспомнить, насколько веселее было, пока у Льюис был хотя бы равный напарник. Если за рулем Mercedes опять будут равноправные пилоты, и при этом они не будет наголову выше конкурентов – борьба за победу может стать увлекательной.