Прощальное выступление Валттери Боттаса за Mercedes оказалось не слишком успешным. В Абу-Даби он стартовал шестым и финишировал на этой же позиции. Будущий гонщик был очень далеко от сражения за победу и титул чемпиона мира, которое вели его напарник Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен из Red Bull.

В итоге сильнейшим после обгона на финальном круге стал последний, а Mercedes достался Кубок конструкторов.

«Это было безумием, – признался финн репортерам. – У меня было достаточно времени, чтобы следить за событиями впереди. И я сочувствую Льюису, который отлично стартовал и здорово вел гонку. Было ощущение, что сегодня он все контролировал.

Но машина безопасности сыграла против нас и против Льюиса. Так что эмоции смешанные. Я очень горд тем, что мы завоевали Кубок конструкторов, но вы сами знаете, сколь важен пилотский титул. Да, я покидаю команду. Но ощущения все равно не такие, как были бы в случае победы. Думаю, сегодня мы проиграли».

Боттас, подобно Хэмилтону, остался в концовке дистанции на старой жесткой резине и по ходу заключительного круга пропустил двух пилотов AlphaTauri на свежих комплектах Soft.

Репортеры спросили у Валттери, обсуждали ли они с командой возможность пит-стопа.

«Никакого обсуждения не было, – ответил тот. – Я не был уверен, какой у меня есть запас до соперников позади. Нам еще надо проанализировать этот момент. Но когда я услышал, что Макс получил свежий Soft, а Льюис остался на старых Hard, то понял – все кончено.

Соперники позади меня также были на новых Soft. Я знал, что отбиться от них будет сложно – и догадывался, чем все закончится».

Также у Боттаса поинтересовались, испытывает ли он досаду, покидая после пяти сезонов и десяти побед чемпионскую команду.

Валттери сказал: «Досаду нет, но это какое-то странное чувство. Мы были семьей на протяжении пяти лет, у меня там остается много друзей. По многим вещам я буду очень скучать. В то же время, я смотрю вперед и жду чего-то нового и совсем другого».

С 2021 года Валттери Боттас продолжит карьеру в составе Alfa Romeo.

Дополнительная информация: Люк Смит