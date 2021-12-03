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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

«Настоящий хардкор». Трасса в Джидде привела Боттаса в восторг

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, Ответственный редактор

Финский пилот похвалил новое гоночное кольцо – и рассказал, почему для Mercedes самой быстрой резиной оказалась Medium

«Настоящий хардкор». Трасса в Джидде привела Боттаса в восторг

По ходу пятничных тренировок Гран При Саудовской Аравии обычно сдержанный на эмоции Валттери Боттас не смог скрыть удовольствия от быстрой городской трассы.

 

 «***** какая крутая трасса!», – сказал пилот Mercedes после очередного быстрого круга. 

Уже после окончания дня, показав вторую скорость в 0,061 секунды от своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона, он немного расширил эту мысль. 

«Думаю, главное я уже сказал по радио, – улыбнулся Валттери. – Она действительно крутая, настоящий хардкор. Ты мчишься с полным газом и проносишься вплотную к барьерам на огромной скорости. Это именно то, что мы хотим, что нам нравится – именно от этого ты получаешь прилив адреналина. 

Они здорово выбрали асфальт, он весьма цепкий, хотя и совсем новый. Кочек на трассе почти нет, не считая, разве что, 22-го и 27-го поворотов». 

Говоря о работе Mercedes, Боттас добавил: «Нам было важно убедиться, что уровень сцепления соответствует нашим расчетам. Ведь именно исходя из этого мы определяли базовые настройки. Понятно, что в дальнейшем сцепление будет меняться, но начало получилось неплохим. 

Главным же сюрпризом сегодня стала работа шин. Они сегодня работали долго, так что не думаю, что в гонке будет много пит-стопов». 

Во второй тренировке и Боттас, и Хэмилтон показали свое лучшее время на более жестких шинах Medium. По этому поводу Валттери сказал: «Похоже, разница [между Medium и Soft] тут не слишком велика. Оба состава работают хорошо, мы с Льюисом удачно проехали на Medium, но вообще трафик тут обещает стать сложной задачей. Настоящих прямых тут нет, а вот слепых участков немало». 

Для Валттери Боттаса предстоящий уик-энд станет предпоследним в составе Mercedes – после пяти сезонов в команде он покинет ее и перейдет в Alfa Romeo.

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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