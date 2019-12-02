Боттас 2.77. Пилот Mercedes выбрал чемпионскую версию себя

После успехов на старте сезона, Валттери Боттас в шутку назвался новой версией самого себя, Боттасом 2.0. В прошедшем чемпионате он показал лучший результат в карьере, но все равно выбыл из борьбы за титул еще за три Гран При до конца сезона. Отвечая на вопрос о том, какой же версией себя ему надо стать, чтобы наконец обойти Льюиса Хэмилтона, Валттери выбрал компромиссный вариант.

«Я думаю, борьба между тремя командами станет только жестче, – сказал Боттас. – Так что победить Льюиса всегда будет тяжело, но побеждать надо не только его. Но я знаю, что внутри меня есть скорость и навыки, мне не требуются чудеса. Надо просто все наладить, так что пусть это будет Боттас 2.77».

На последнем этапе в Абу-Даби Боттасу из-за замены мотора пришлось стартовать с последнего места, но на финиш он приехал четвертым.

«Мы знаем, что это не победа и не подиум, но я считаю эту гонку одной из лучших в сезоне, – сказал финн. – Она продолжила тот импульс, с которым я проводил вторую половину сезона. В этом году я набрался уверенности и стал гораздо сильнее, чем в прошлом сезоне. Теперь я с нетерпением жду следующего года».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл