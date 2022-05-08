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Формула 1 / Гран При Майами Новость

Боттас объяснил ошибку: Засмотрелся на Mercedes в зеркала

Финский пилот имел отличные шансы финишировать в Майами пятым, но в самой конце гонки обидно потерял две позиции

Александр Кабановский
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Боттас объяснил ошибку: Засмотрелся на Mercedes в зеркала
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После пятого места на прошлом Гран При в Имоле Валттери Боттас имел хорошие шансы повторить этот результат в Майами. Гонщик Alfa Romeo стартовал с третьего ряда и большую часть дистанции уверенно оставался «лучшим из остальных», уступая лишь соперникам из Ferrari и Red Bull.

Однако выезд машины безопасности обострил борьбу, позволив обоим гонщикам Mercedes оказаться вплотную за финном. После рестарта Валттери поначалу сдерживал представителей своей бывшей команды, но за восемь кругов до финиша ошибся в 17-м повороте и разом пропустил обоих. 

«Гонка складывалась так, как ты всегда надеешься, – рассказал Боттас репортерам. – Все шло гладко, но только до выезда машины безопасности. После этого Джордж [Расселл] на свежих шинах стал быстро приближаться. 

Он как раз обгонял Льюиса [Хэмилтона], а я следил за ними по зеркалам, так как они были совсем близко. Я думал, что, может быть, уже потребуется как-то защищаться – и из-за этого затормозил на мгновение позже, чем нужно. 

Я самую малость проскочил апекс, но оказался на грязном асфальте, и хотя ехал очень медленно, меня понесло в стену. Хорошо хоть, что контакт с ней не привел к повреждению машины или проколу. 

Жаль, что не вышло финишировать пятым, но и седьмое место – весьма неплохо».

Стараниями Валттери Alfa Romeo удержала пятое место в Кубке конструкторов после этапа в Майами. Сам он идет восьмым в личном зачете. 

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Дополнительная информация: Чарльз Брэдли

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