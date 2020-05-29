Боссы Renault решили сохранить команду Формулы 1
По информации журналистов L'Équipe, несмотря на сложную экономическую ситуацию французский концерн продолжит выступать в чемпионате мира заводской командой
В пятницу парижская газета L'Équipe написала о новом плане Renault по выходу из экономического кризиса. Он предусматривает увольнение 15 тысяч сотрудников, но сохранение команды Формулы 1.
Издание приводит слова генерального директора компании Клотильды Дельбос: «Мы готовы подтвердить официально, что продолжим выступления в Формуле 1». Принятое решение в компании объяснили недавно утвержденным лимитом бюджетов.
«Объявление о новом регламенте с контролем за расходами очень позитивно для нас. Теперь нам нужно будет инвестировать меньше, тогда как прежде некоторые наши соперники тратили огромные суммы», – объяснила Дельбос.
Renault покинула чемпионат мира в конце 2010 года, а в 2016-м вернулась с заводской программой. С тех пор французы добились заметного прогресса, однако пока не смогли вмешаться в спор лидеров. Кроме того, с 2021 года моторы Renault останутся только у заводской команды: последние клиенты из McLaren перейдут в лагерь Mercedes.
Ранее звучали предположения, что Renault может продать свою команду Формулы 1. В числе потенциальных покупателей назывался российский бизнесмен Дмитрий Мазепин.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Александр Кабановский