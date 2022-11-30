«Боссы не терпят глупцов». Эксперт объяснил увольнение Бинотто

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12 поулов и 4 победы в 22 Гран При прошедшего сезона Формулы 1 не помогли руководителю Ferrari удержаться на своем посту. На исходе осени итальянская компания объявила о прекращении сотрудничества с Маттиа Бинотто, который не смог принести в Маранелло чемпионский титул.

Команда очень сильно начала сезон, но затем стала терять позиции и в итоге финишировала далеко позади Red Bull. Лидер Скудерии Шарль Леклер, который в первых Гран При на равных бился с Максом Ферстаппеном и регулярно опережал того, в итоге уступил пилоту RBR полторы сотни очков и с большим трудом переиграл его напарника Серхио Переса.

Экс-пилот Ф1 и эксперт Sky Sports Карун Чандхок поделился своими мыслями о том, что именно послужило причиной увольнения Бинотто и как этот шаг отразится на будущем Ferrari.

«Они должны быть честны сами с собой, – написал индиец в колонке для Betway. – Когда я вспоминаю самых известных боссов нашего спорта – Рона Денниса, Фрэнка Уильямса, Жана Тодта, Росса Брауна, – они не терпели рядом с собой глупцов.

И они бы не потерпели такого количества тактических ошибок, как у Ferrari в этом сезоне. Причем ошибки эти были элементарными. Вспомните, как в Бразилии Леклеру поставили не те шины. Как можно было поступить так? Если асфальт сухой, вы выезжаете на сликах, если нет – на дождевых».

При этом Чандок признал, что Бинотто на своем посту принес Ferrari много пользы.

«Они не только построили к старту сезона очень быструю машину, но и успешно дорабатывали ее, – написал эксперт. – Ferrari до сих пор сильна и конкурентоспособна. И с этой точки зрения команда успешно справилась со своей работой.

Но в этом бизнесе вы должны побеждать. Именно за это им платят, причем платят очень щедро. Зарплаты здесь измеряются не пятизначными суммами, нет. В них шесть или семь цифр – именно потому, что вы должны иметь дело с прессингом, риском и опасностью».