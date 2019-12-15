Боссы команд выбрали лучшего гонщика. Квят не попал в десятку
Льюис Хэмилтон в шестой раз подряд был признан лучшим пилотом. А в голосовании среди болельщиков за лучшего новичка победил Ландо Норрис.
Пресс-служба Формулы 1 провела анонимный опрос, в котором руководители команд выбирали лучших пилотов в сезоне 2019 года. Ранее на протяжении многих лет такое голосование устраивал журнал Autosport.
Участники голосования составляли свою десятку лучших гонщиков, которым затем начислялись очки по принципу от 25 до одного – как в гонках Ф1.
Льюис Хэмилтон, если считать опросы Autosport прошлых лет, в шестой раз подряд был признан лучшим пилотом. В прошедшем сезоне он стал чемпионом и выиграл Гран При 11 раз.
Второе место, как и по итогам 2018-го, занял Макс Ферстаппен, третье место досталось Шарлю Леклеру. Судя по количеству голосов, именно этой тройке руководители команд отдавали предпочтение чаще всего – у Леклера 124 очка, тогда как у занявшего четвертое место Валттери Боттаса уже лишь 68.
Однако при этом Хэмилтон набрал значительно меньше баллов, чем в прошлом году – 169 против 218. Себастьян Феттель относительно прошлого года потерял две позиции в десятке, а Боттас поднялся сразу на четыре.
По сравнению с итогами сезона-2018 из десятки выбыли Нико Хюлькенберг и Кими Райкконен, а также Фернандо Алонсо и Эстебан Оконом, которые не выступали в Ф1 в этом году.
Даниил Квят не попал в число лидеров. Заработал ли он какие-то очки и на каком месте оказался, пресс-служба Ф1 не сообщила.
Итоги голосования:
10 место. Ландо Норрис, McLaren – 38 очков (дебютный сезон)
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
9 место. Джордж Расселл, Williams – 41 очко (дебютный сезон)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
8 место. Даниэль Риккардо, Renault – 49 очков (потерял три позиции)
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
7 место. Карлос Сайнс, McLaren – 55 очков (вернулся в десятку)
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
6 место. Алекс Элбон, Red Bull – 57 очков (дебютный сезон)
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
5 место. Себастьян Феттель, Ferrari – 58 очков (потерял две позиции)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
4 место. Валттери Боттас, Mercedes – 68 очков (поднялся на четыре позиции)
Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images
3 место. Шарль Леклер, Ferrari – 124 очка (поднялся на три позиции)
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
2 место. Макс Ферстаппен, Red Bull – 146 очков (позиция не изменилась)
Фотограф: Эрик Юниус
1 место. Льюис Хэмилтон, Mercedes – 169 очков (позиция не изменилась)
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Новичок года – Ландо Норрис
На церемонии вручения призов FIA в Париже звание новичка года в Формуле 1 досталось пилоту Red Bull Алексу Элбону. Но далеко не все болельщики остались согласны с чиновниками из федерации, поэтому пресс-служба Ф1 провела свое голосование – Ландо Норрис победил в нем со значительным отрывом.
Результаты:
- Ландо Норрис – 66 240 голосов (76%)
- Алекс Элбон – 13 582 голосов (16%)
- Джордж Расселл – 7 100 голосов (8%)
Ваше мнение
Давайте решим – кто действительно достоин звания гонщика года в Формуле 1, а кто из трех новичков выступал ярче остальных.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Ландо Норрис
|Автор
|Денис Буденков
Боссы команд выбрали лучшего гонщика. Квят не попал в десятку
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