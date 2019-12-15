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Формула 1 / Новость

Боссы команд выбрали лучшего гонщика. Квят не попал в десятку

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Боссы команд выбрали лучшего гонщика. Квят не попал в десятку
Автор:
15 дек. 2019 г., 14:01

Льюис Хэмилтон в шестой раз подряд был признан лучшим пилотом. А в голосовании среди болельщиков за лучшего новичка победил Ландо Норрис.

Пресс-служба Формулы 1 провела анонимный опрос, в котором руководители команд выбирали лучших пилотов в сезоне 2019 года. Ранее на протяжении многих лет такое голосование устраивал журнал Autosport.

Участники голосования составляли свою десятку лучших гонщиков, которым затем начислялись очки по принципу от 25 до одного – как в гонках Ф1. 

Льюис Хэмилтон, если считать опросы Autosport прошлых лет, в шестой раз подряд был признан лучшим пилотом. В прошедшем сезоне он стал чемпионом и выиграл Гран При 11 раз.

Второе место, как и по итогам 2018-го, занял Макс Ферстаппен, третье место досталось Шарлю Леклеру. Судя по количеству голосов, именно этой тройке руководители команд отдавали предпочтение чаще всего – у Леклера 124 очка, тогда как у занявшего четвертое место Валттери Боттаса уже лишь 68.

Однако при этом Хэмилтон набрал значительно меньше баллов, чем в прошлом году – 169 против 218. Себастьян Феттель относительно прошлого года потерял две позиции в десятке, а Боттас поднялся сразу на четыре.

По сравнению с итогами сезона-2018 из десятки выбыли Нико Хюлькенберг и Кими Райкконен, а также Фернандо Алонсо и Эстебан Оконом, которые не выступали в Ф1 в этом году.

Даниил Квят не попал в число лидеров. Заработал ли он какие-то очки и на каком месте оказался, пресс-служба Ф1 не сообщила. 

Итоги голосования:

Слайдер
Список

10 место. Ландо Норрис, McLaren – 38 очков (дебютный сезон)

10 место. Ландо Норрис, McLaren – 38 очков (дебютный сезон)
1/10

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

9 место. Джордж Расселл, Williams – 41 очко (дебютный сезон)

9 место. Джордж Расселл, Williams – 41 очко (дебютный сезон)
2/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

8 место. Даниэль Риккардо, Renault – 49 очков (потерял три позиции)

8 место. Даниэль Риккардо, Renault – 49 очков (потерял три позиции)
3/10

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

7 место. Карлос Сайнс, McLaren – 55 очков (вернулся в десятку)

7 место. Карлос Сайнс, McLaren – 55 очков (вернулся в десятку)
4/10

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

6 место. Алекс Элбон, Red Bull – 57 очков (дебютный сезон)

6 место. Алекс Элбон, Red Bull – 57 очков (дебютный сезон)
5/10

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

5 место. Себастьян Феттель, Ferrari – 58 очков (потерял две позиции)

5 место. Себастьян Феттель, Ferrari – 58 очков (потерял две позиции)
6/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

4 место. Валттери Боттас, Mercedes – 68 очков (поднялся на четыре позиции)

4 место. Валттери Боттас, Mercedes – 68 очков (поднялся на четыре позиции)
7/10

Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images

3 место. Шарль Леклер, Ferrari – 124 очка (поднялся на три позиции)

3 место. Шарль Леклер, Ferrari – 124 очка (поднялся на три позиции)
8/10

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

2 место. Макс Ферстаппен, Red Bull – 146 очков (позиция не изменилась)

2 место. Макс Ферстаппен, Red Bull – 146 очков (позиция не изменилась)
9/10

Фотограф: Эрик Юниус

1 место. Льюис Хэмилтон, Mercedes – 169 очков (позиция не изменилась)

1 место. Льюис Хэмилтон, Mercedes – 169 очков (позиция не изменилась)
10/10

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Новичок года – Ландо Норрис

На церемонии вручения призов FIA в Париже звание новичка года в Формуле 1 досталось пилоту Red Bull Алексу Элбону. Но далеко не все болельщики остались согласны с чиновниками из федерации, поэтому пресс-служба Ф1 провела свое голосование – Ландо Норрис победил в нем со значительным отрывом.

Результаты:

  1. Ландо Норрис – 66 240 голосов (76%)
  2. Алекс Элбон – 13 582 голосов (16%)
  3. Джордж Расселл – 7 100 голосов (8%)

Ваше мнение

Давайте решим – кто действительно достоин звания гонщика года в Формуле 1, а кто из трех новичков выступал ярче остальных.

 
 
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Ландо Норрис
Автор Денис Буденков

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