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Формула 1 / Новость

Боссы команд поддержали назначение Доменикали главой Формулы 1

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Боссы команд поддержали назначение Доменикали главой Формулы 1
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Соперников не смущает прошлое Стефано в Ferrari

Стефано Доменикали должен стать руководителем Формулы 1 с 2021 года. Официально назначения пока не было, но источники уверяют, что кандидатура бывшего руководителя Ferrari уже согласована. 

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер высказался в поддержку такого назначения.

«Будет здорово, если он возьмется за эту работу, – сказал Хорнер. – Он хороший парень, мы сражались с ним, когда он возглавлял Ferrari. Он очень цельный человек, был гонщиков и любит соревноваться. Понимает наш бизнес.

Понятно, что в последнее время он занимался бизнесом вне Ф1. Но он хорошо работал в Lamborghini и станет полезным сотрудником для Ф1».

При этом Хорнера не смущает назначение очередного экс-руководителя Ferrari в число управляющих Ф1: «Если посмотреть на верхушку нашего спорта, то Тодт, Браун и Доменикали создадут впечатление, будто это Ferrari начала нулевых. Но я не думаю, что кто-то из них предвзят в отношении Скудерии или питает к ней особенную любовь. Уверен, если Стефано получит этот пост, он будет непредвзят».

С Хорнером согласен глава McLaren Андреас Зайдль: «Если Чейз Кэри решит уйти, то Стефано станет отличным вариантом на замену. Мы бы полностью его поддержали. Лично я работал со Стефано в Porsche и он помогал мне своим опытом. Я высоко ценю его, не только как опытного работника, но и как человека».

Той же позиции придерживается Сириль Абитбуль из Renault: «Если его назначат, то Стефано сможет многое дать нашему спорту. Я говорю банальности, но он очень хорошо знает наш спорт. Понимает, как Ф1 может поддерживать автопроизводителей. Lamborghini в Ф1 не выступает, и думаю, Доменикали знает почему. Так что он может предложить чемпионату новую точку зрения».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren , Red Bull Racing , Renault Sport
Автор Адам Купер

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