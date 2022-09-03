В Ф1 назвали недопустимым отход от правил Суперлицензии ради Херты
Боссы команд предупредили FIA, что послабления для гонщика IndyCar могут стать крайне опасным прецедентом
Гонщика IndyCar Колтона Херту считают реальным кандидатом на место в AlphaTauri на 2023 год. Однако на пути потенциального дебюта американца уже сейчас есть одно серьезное препятствие: необходимость получить Суперлицензию.
После того, как Макс Ферстаппен пришел в Ф1 в 17-летнем возрасте, FIA установила новые правила, по которым начать выступления в чемпионате мира можно только после того, как претендент заработает квалификационных 40 баллов в других сериях.
Сделать это нужно за три сезона в течение четырех последних лет (прежде было три подряд, но правила смягчили из-за COVID). На настоящий момент у 22-летнего Херты, который с 2019 года выступает в IndyCar, есть только 32 балла. В общем зачете нынешнего сезона гонщик за два этапа до финиша идет только десятым, потому едва ли сможет ощутимо пополнить копилку.
По действующим правилам, один дополнительный балл можно заработать за выступления в пятничной тренировке Гран При – но все равно велика вероятность того, что Колтон не наберет прописанного в правилах количества.
В то же время, квалификация гонщика не вызывает вопросов– в главной формульной серии Америки он одержал уже семь побед, а в 2020-м стал ее бронзовым призером. В этой связи начались разговоры, что в этом конкретном случае FIA стоит сделать исключение из собственных правил.
Однако боссы команд выступили категорически против такой возможности. «Я считаю, эта ситуация не имеет ничего общего с форс-мажором, – начал руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер. – В мире есть множество чемпионатом, где можно зарабатывать баллы.
Если FIA хочет отменить нынешний порядок получения Суперлицензии – это, конечно, совсем другая история. Они вправе сделать так, тут решение за ними. Мы проживем и без этой системы. Но считать этот случай форс-мажором категорически неверно».
Он добавил: «Думаю, если мы хотим что-то поменять или у кого-то есть предложения по изменению принципа начисления баллов, тут вполне можно все обсудить».
Чемпион IndyCar получает за титул «проходные» 40 баллов Суперлицензии, как и в Формуле 2. Но вот дальше шкала для американского чемпионата уже иная: если в Ф2 всей тройке призеров достается по 40 баллов, то в IndyCar второе место оценивается в 30, а третье – всего в 20.
Колтон Херта, команда Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda
Фото: Филип Эбботт / Motorsport Images
Вассер напомнил, что нынешняя схема изначально была создана для того, чтобы отсекать от Ф1 гонщиков с большим бюджетом, но нехваткой скорости.
«Важно помнить, зачем вообще вводили Суперлицензию и эти баллы, – продолжил француз. – Они защищали Формулу 1 и пилотов, не позволяя иметь в пелотоне десять участников с большим бюджетом и без прошлых результатов. А такие могли бы занять половину пелотона.
Нынешние механизмы вводились с конкретной задачей. И я считаю их правильными. Другой вопрос, что за IndyCar баллы, возможно, следует начислять не так, как в Ф3 или Ф2».
Вассер добавил, что во время переговоров Sauber с Майклом Андретти о продаже команды – которая в итоге сорвалась – имя Херты было в списке потенциальных пилотов. «Тогда у него было недостаточно баллов», – сказал глава Alfa Romeo.
В схожем тоне высказался и руководитель Haas Гюнтер Штайнер.
«Давайте поговорим о ситуации в целом, – начал тиролец. –У нас есть правила и регламент, которые мы должны соблюдать. Если мы не будем этого делать и станем искать способы обойти их, это будет неправильно.
Я говорю не только о случае с Колтоном, а о подходе вообще. Мы сами готовили эти правила и сами согласились соблюдать их. Можно считать данный случай форс-мажором или нет – вопрос спорный.
Но если не соблюдать правила – зачем они тогда нужны? Если их надо менять, это уже другая дискуссия. Но даже если так, это потребует времени. Напомню, что у нас самих была такая проблема не так давно [с Суперлицензией Никиты Мазепина], и мы не пытались тогда добиться послаблений. Мы просто занялись этим вопросом и нашли способ получить баллы. Именно так стоит действовать в подобных случаях».
Никита Мазепин, Haas VF-21
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Лишь Андреас Зайдль из McLaren допустил, что ради Херты FIA действительно стоит рассмотреть возможность исключения. Напомним, недавно американец проводил тесты машины Ф1 именно с McLaren.
«В целом система хороша, – сказал Зайдль. – Но в то же время в ней нет совсем никакой гибкости. Также важно учитывать ситуацию последних лет с COVID и всем остальным. Все это сказалось на тех результатах, которые гонщики показали и могли показать.
Так что мы считаем возможной некоторую гибкость, чтобы парни вроде Колтона могли получить Суперлицензию. В конце концов, он уже показал свои качества гонщика по ходу карьеры. И я не сомневаюсь, что он точно соответствует уровню Ф1».
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