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Формула 1 Новость

В Ф1 назвали недопустимым отход от правил Суперлицензии ради Херты

Боссы команд предупредили FIA, что послабления для гонщика IndyCar могут стать крайне опасным прецедентом

Адам Купер
Автор:
В Ф1 назвали недопустимым отход от правил Суперлицензии ради Херты
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Гонщика IndyCar Колтона Херту считают реальным кандидатом на место в AlphaTauri на 2023 год. Однако на пути потенциального дебюта американца уже сейчас есть одно серьезное препятствие: необходимость получить Суперлицензию.

После того, как Макс Ферстаппен пришел в Ф1 в 17-летнем возрасте, FIA установила новые правила, по которым начать выступления в чемпионате мира можно только после того, как претендент заработает квалификационных 40 баллов в других сериях. 

Сделать это нужно за три сезона в течение четырех последних лет (прежде было три подряд, но правила смягчили из-за COVID). На настоящий момент у 22-летнего Херты, который с 2019 года выступает в IndyCar, есть только 32 балла. В общем зачете нынешнего сезона гонщик за два этапа до финиша идет только десятым, потому едва ли сможет ощутимо пополнить копилку. 

По действующим правилам, один дополнительный балл можно заработать за выступления в пятничной тренировке Гран При – но все равно велика вероятность того, что Колтон не наберет прописанного в правилах количества. 

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В то же время, квалификация гонщика не вызывает вопросов– в главной формульной серии Америки он одержал уже семь побед, а в 2020-м стал ее бронзовым призером. В этой связи начались разговоры, что в этом конкретном случае FIA стоит сделать исключение из собственных правил. 

Однако боссы команд выступили категорически против такой возможности. «Я считаю, эта ситуация не имеет ничего общего с форс-мажором, – начал руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер. – В мире есть множество чемпионатом, где можно зарабатывать баллы. 

Если FIA хочет отменить нынешний порядок получения Суперлицензии – это, конечно, совсем другая история. Они вправе сделать так, тут решение за ними. Мы проживем и без этой системы. Но считать этот случай форс-мажором категорически неверно». 

Он добавил: «Думаю, если мы хотим что-то поменять или у кого-то есть предложения по изменению принципа начисления баллов, тут вполне можно все обсудить».

Чемпион IndyCar получает за титул «проходные» 40 баллов Суперлицензии, как и в Формуле 2. Но вот дальше шкала для американского чемпионата уже иная: если в Ф2 всей тройке призеров достается по 40 баллов, то в IndyCar второе место оценивается в 30, а третье – всего в 20.  

Колтон Херта, команда Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Колтон Херта, команда Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Фото: Филип Эбботт / Motorsport Images

Вассер напомнил, что нынешняя схема изначально была создана для того, чтобы отсекать от Ф1 гонщиков с большим бюджетом, но нехваткой скорости. 

«Важно помнить, зачем вообще вводили Суперлицензию и эти баллы, – продолжил француз. – Они защищали Формулу 1 и пилотов, не позволяя иметь в пелотоне десять участников с большим бюджетом и без прошлых результатов. А такие могли бы занять половину пелотона. 

Нынешние механизмы вводились с конкретной задачей. И я считаю их правильными. Другой вопрос, что за IndyCar баллы, возможно, следует начислять не так, как в Ф3 или Ф2». 

Вассер добавил, что во время переговоров Sauber с Майклом Андретти о продаже команды – которая в итоге сорвалась – имя Херты было в списке потенциальных пилотов. «Тогда у него было недостаточно баллов», – сказал глава Alfa Romeo.

В схожем тоне высказался и руководитель Haas Гюнтер Штайнер. 

«Давайте поговорим о ситуации в целом, – начал тиролец. –У нас есть правила и регламент, которые мы должны соблюдать. Если мы не будем этого делать и станем искать способы обойти их, это будет неправильно. 

Я говорю не только о случае с Колтоном, а о подходе вообще. Мы сами готовили эти правила и сами согласились соблюдать их. Можно считать данный случай форс-мажором или нет – вопрос спорный. 

Но если не соблюдать правила – зачем они тогда нужны? Если их надо менять, это уже другая дискуссия. Но даже если так, это потребует времени. Напомню, что у нас самих была такая проблема не так давно [с Суперлицензией Никиты Мазепина], и мы не пытались тогда добиться послаблений. Мы просто занялись этим вопросом и нашли способ получить баллы. Именно так стоит действовать в подобных случаях». 

Никита Мазепин, Haas VF-21

Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Лишь Андреас Зайдль из McLaren допустил, что ради Херты FIA действительно стоит рассмотреть возможность исключения. Напомним, недавно американец проводил тесты машины Ф1 именно с McLaren. 

«В целом система хороша, – сказал Зайдль. – Но в то же время в ней нет совсем никакой гибкости. Также важно учитывать ситуацию последних лет с COVID и всем остальным. Все это сказалось на тех результатах, которые гонщики показали и могли показать.  

Так что мы считаем возможной некоторую гибкость, чтобы парни вроде Колтона могли получить Суперлицензию. В конце концов, он уже показал свои качества гонщика по ходу карьеры. И я не сомневаюсь, что он точно соответствует уровню Ф1».

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