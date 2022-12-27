Боссы команд Ф1 составили десятку лучших пилотов 2022 года

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Каждый год по просьбе пресс-службы Формулы 1 каждый из руководителей команд чемпионата формирует собственную десятку самых достойных гонщиков прошедшего сезона. После этого пилоты получают очки по той же системе, что и на финише гонки (разве что без бонуса за лучшее время круга).

После блистательного сезона с 15 победами в 22 Гран При лидером рейтинга предсказуемо стал Макс Ферстаппен. Стоит отметить, что не все боссы поставили голландца на первое место: из 250 возможных баллов пилот Red Bull завоевал 207.

Впрочем, и этого хватило, чтобы переиграть соперников. Вице чемпион мира Шарль Леклер и здесь занял вторую строчку (144), а на третью по результатам голосования поднялся Джордж Расселл (127).

Серхио Перес стал только пятым, пропустив Льюиса Хэмилтона, а Карлос Сайнс совсем не впечатли боссов команд и остался седьмым.

В десятку вошли и трое ветеранов чемпионата – Фернандо Алонсо, Валттери Боттас и Себастьян Феттель.

В Ф1 уточнили, что участниками голосования выступили Кристиан Хорнер, Маттиа Бинотто, Тото Вольф, Отмар Сафнауэр, Андреас Зайдль, Фредерик Вассер, Майк Крак, Гюнтер Штайнер, Франц Тост и Йост Капито. Сейчас четверо из этого списка уже не работают в прежних командах.

Результаты голосования руководителей команд Ф1

Поз. Гонщик Баллы Место в голосовании-2021 Место в сезоне-2022 1 Макс Ферстаппен 207 1 1 2 Шарль Леклер 144 6 2 3 Джордж Расселл 127 8 4 4 Льюис Хэмилтон 100 2 6 5 Серхио Перес 91 вне топ-10 3 6 Ландо Норрис 81 3 7 7 Карлос Сайнс 68 4 5 8 Фернандо Алонсо 67 5 9 9 Валттери Боттас 29 9 10 10 Себастьян Феттель 24 вне топ-10 12