Боссы команд Ф1 составили десятку лучших пилотов 2022 года
Лидером голосования предсказуемо стал Макс Ферстаппен, а вот распределение последующих позиций вышло весьма примечательным
Каждый год по просьбе пресс-службы Формулы 1 каждый из руководителей команд чемпионата формирует собственную десятку самых достойных гонщиков прошедшего сезона. После этого пилоты получают очки по той же системе, что и на финише гонки (разве что без бонуса за лучшее время круга).
После блистательного сезона с 15 победами в 22 Гран При лидером рейтинга предсказуемо стал Макс Ферстаппен. Стоит отметить, что не все боссы поставили голландца на первое место: из 250 возможных баллов пилот Red Bull завоевал 207.
Впрочем, и этого хватило, чтобы переиграть соперников. Вице чемпион мира Шарль Леклер и здесь занял вторую строчку (144), а на третью по результатам голосования поднялся Джордж Расселл (127).
Серхио Перес стал только пятым, пропустив Льюиса Хэмилтона, а Карлос Сайнс совсем не впечатли боссов команд и остался седьмым.
В десятку вошли и трое ветеранов чемпионата – Фернандо Алонсо, Валттери Боттас и Себастьян Феттель.
В Ф1 уточнили, что участниками голосования выступили Кристиан Хорнер, Маттиа Бинотто, Тото Вольф, Отмар Сафнауэр, Андреас Зайдль, Фредерик Вассер, Майк Крак, Гюнтер Штайнер, Франц Тост и Йост Капито. Сейчас четверо из этого списка уже не работают в прежних командах.
Результаты голосования руководителей команд Ф1
|Поз.
|Гонщик
|Баллы
|Место в голосовании-2021
|Место в сезоне-2022
|1
|Макс Ферстаппен
|207
|1
|1
|2
|Шарль Леклер
|144
|6
|2
|3
|Джордж Расселл
|127
|8
|4
|4
|Льюис Хэмилтон
|100
|2
|6
|5
|Серхио Перес
|91
|вне топ-10
|3
|6
|Ландо Норрис
|81
|3
|7
|7
|Карлос Сайнс
|68
|4
|5
|8
|Фернандо Алонсо
|67
|5
|9
|9
|Валттери Боттас
|29
|9
|10
|10
|Себастьян Феттель
|24
|вне топ-10
|12
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Боссы команд Ф1 составили десятку лучших пилотов 2022 года
Лидером голосования предсказуемо стал Макс Ферстаппен, а вот распределение последующих позиций вышло весьма примечательным
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