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Формула 1 Новости

Боссы команд Ф1 признали превосходство Ферстаппена над Хэмилтоном

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Ферстаппен впервые возглавил рейтинг пилотов по версии глав команд. В прошлом году лучшим считали Льюиса Хэмилтона

Боссы команд Ф1 признали превосходство Ферстаппена над Хэмилтоном

Входящий в структуру Motorsport Network британский журнал Autosport подвел итоги традиционного опроса «Топ 10 лучших пилотов Формулы 1 по версии руководителей команд». Макс Ферстаппен в этом году впервые занял первое место, опередив Льюиса Хэмилтона, который, как и в чемпионате, стал вторым.

Оценить гонщиков согласились девять лидеров Формулы 1 из десяти: Кристиан Хорнер (Red Bull), Тото Вольф (Mercedes), Андреас Зайдль (McLaren), Отмар Сафнауэр (Aston Martin), Фредерик Вассер (Alfa Romeo), Франц Тост (AlphaTauri), Йост Капито (Williams), Гюнтер Штайнер (Haas). За команду Alpine высказался руководитель всей марки Лоран Росси. Единственным, кто воздержался, оказался глава Ferrari Маттиа Бинотто.

Опросы проводились анонимно, так что каждый отвечавший не знал, какую оценку пилотам дали другие. Руководителей команд просили составить свой список десяти лучших пилотов, после чего им присваивались балы по системе Формулы 1: за первое место в любом из списков давалось 25 очков, за десятое – 1 очко. Таким образом, если бы все без исключения поставили Ферстаппена на первую строчку, то он получил бы 225 очков.

Полностью список десяти сильнейших гонщиков 2021 года с очками выглядит так:

  1.  Макс Ферстаппен – 188 (+1)
  2.  Льюис Хэмилтон – 174 (-1)
  3. Ландо Норрис – 100 (+4)
  4. Карлос Сайнс – 70 (+4)
  5. Фернандо Алонсо – 63 (Вернулся в топ-10)
  6. Шарль Леклер – 58 (-3)
  7. Пьер Гасли – 56 (-3)
  8. Джордж Расселл – 44 (+2)
  9. Валттери Боттас – 43 (=)
  10. Эстебан Окон – 41 (Вернулся в топ-10)
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