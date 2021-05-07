Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes Следующая / Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й
Формула 1 / Гран При Испании Новость

Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Совещание намечено на субботу – планируется обсудить, как дальше будет применяться неоднозначное правило

Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы

На каждом Гран При глава Формулы 1 собирает боссов команд, чтобы по ходу неофициального общения сообщить о важных вопросах спорта. 

Сейчас одной из актуальных проблем чемпионата является вопрос о границах трассы. Только в этом сезоне выезд за белую линию стоил Максу Ферстаппену победы в Бахрейне и потенциального поула в Портимане.

Читайте также:

По мнению главы Red Bull Кристиана Хорнера, сейчас в Ф1 сложилась порочная практика: в каких-то поворотах гонщики могут без последствий выезжать за белую линию, а в других за аналогичные действия их сразу накажут. 

В интервью телеканалу Sky Sports Хорнер объяснил: «Думаю, сейчас вопрос о соблюдении пределов трассы является одним из главных для нас. Нам из-за этого не засчитывали время круга или обгон. 

Думаю, тут требуется постоянство от трассы к трассе, от поворота к повороту. Командам сложно понять это, да и вам (репортерам) наверняка непросто объяснять такие вещи болельщикам. 

Потому нам требуется четкое определение. что разрешено, а что нет. Именно так поступают в других чемпионатах, вместо того, чтобы говорить: "В этом повороте так нормально, а в том уже нет". Это ужасно сбивает с толку, и думаю, завтра это станет предметом дополнительных обсуждений между руководителями команд». 

Он добавил: «Когда пилот атакует изо всех сил, из машины очень сложно определить, где точно находится белая линия. Там нет специального покрытия, звук от проезда по которому обозначал бы нарушение, или чего-то такого.

Макс едет на абсолютном пределе – это именно то, чего хотят болельщики. Понятно, что у него просто нет никакого запаса.

Он нарушил границы трассы, тут ничего не поделать. Из этого надо сделать выводы и двигаться дальше – причем не только нам, но также автодромам и FIA».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes

Предыдущая новость

Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes

Следующая новость

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое

1
Формула 1

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й

2
Формула 1

Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»

3
Формула 1

Мазепин начал Гран При Испании с вылета в гравий: фото

4
Формула 1

Технический брифинг: асимметричные тормоза Ferrari SF21

5
Формула 1

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

8дн
Самое важное:
В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса
Формула 1

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса

3мин
Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й
Формула 1

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й

Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы
Формула 1

Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы

Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes
Формула 1

Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes

Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»
Формула 1

Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает Гран При Португалии
Формула 1

Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает

Alfa Romeo попросила отменить штраф Райкконена в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Alfa Romeo попросила отменить штраф Райкконена в Имоле

Хорнер обвинил Вольфа в психологическом давлении
Формула 1

Хорнер обвинил Вольфа в психологическом давлении

Самое читаемое Сегодня

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й
Формула 1 Формула 1

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й

Знакомьтесь: Себастьян Монтойя. Сын экс-пилота Williams и McLaren ездит в Ф4 и мечтает о Ф1
Общая информация Общая информация

Знакомьтесь: Себастьян Монтойя. Сын экс-пилота Williams и McLaren ездит в Ф4 и мечтает о Ф1

Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»
Формула 1 Формула 1

Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

Штайнер: Сейчас Haas больше работает на Мазепина
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Сейчас Haas больше работает на Мазепина

Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes
Формула 1 Формула 1

Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes

Технический брифинг: асимметричные тормоза Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: асимметричные тормоза Ferrari SF21

Боттас на 0,03 с опередил Ферстаппена на первой тренировке в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Боттас на 0,03 с опередил Ферстаппена на первой тренировке в Барселоне

Самое важное:

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса
Формула 1 Формула 1

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й
Формула 1 Формула 1

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й

Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы
Формула 1 Формула 1

Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы

Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes
Формула 1 Формула 1

Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.