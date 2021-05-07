Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы

На каждом Гран При глава Формулы 1 собирает боссов команд, чтобы по ходу неофициального общения сообщить о важных вопросах спорта.

Сейчас одной из актуальных проблем чемпионата является вопрос о границах трассы. Только в этом сезоне выезд за белую линию стоил Максу Ферстаппену победы в Бахрейне и потенциального поула в Портимане.

По мнению главы Red Bull Кристиана Хорнера, сейчас в Ф1 сложилась порочная практика: в каких-то поворотах гонщики могут без последствий выезжать за белую линию, а в других за аналогичные действия их сразу накажут.

В интервью телеканалу Sky Sports Хорнер объяснил: «Думаю, сейчас вопрос о соблюдении пределов трассы является одним из главных для нас. Нам из-за этого не засчитывали время круга или обгон.

Думаю, тут требуется постоянство от трассы к трассе, от поворота к повороту. Командам сложно понять это, да и вам (репортерам) наверняка непросто объяснять такие вещи болельщикам.

Потому нам требуется четкое определение. что разрешено, а что нет. Именно так поступают в других чемпионатах, вместо того, чтобы говорить: "В этом повороте так нормально, а в том уже нет". Это ужасно сбивает с толку, и думаю, завтра это станет предметом дополнительных обсуждений между руководителями команд».

Он добавил: «Когда пилот атакует изо всех сил, из машины очень сложно определить, где точно находится белая линия. Там нет специального покрытия, звук от проезда по которому обозначал бы нарушение, или чего-то такого.

Макс едет на абсолютном пределе – это именно то, чего хотят болельщики. Понятно, что у него просто нет никакого запаса.

Он нарушил границы трассы, тут ничего не поделать. Из этого надо сделать выводы и двигаться дальше – причем не только нам, но также автодромам и FIA».