Боссы команд Ф1: надо прислушиваться к мнению болельщиков

Опрос, проведенный Motorsport Network в партнерстве с Формулой 1, предоставил фанатам со всего мира возможность высказать свое мнение о состоянии этого престижного чемпионата и о перспективах его развития в будущем.

Опрос проходит в условиях, когда чемпионат готовится в 2022 году перейти на новый технический регламент, а другие смелые идеи активно обсуждаются и даже внедряются. К примеру, уже два уик-энда в этом году прошли в новом формате, с определением позиций на старте основной гонки по результатам короткого (т.н. спринтерского) заезда, который проходит в субботу.

«Мы должны прислушиваться к фанатам, – говорит руководитель команды Aston Martin Отмар Сафнауэр. – Без фанатов наш спорт был бы совершенно другим. Поэтому мы должны слушать зрителей.

Они – наша аудитория, и мы здесь в том числе для того, чтобы доставить удовольствие публике. Сначала надо в деталях понять, чего хотят фанаты, а затем воплотить их пожелания в реальность».

Директор команды Ferrari Маттиа Бинотто согласился, что для будущего спорта крайне важно не игнорировать результаты таких опросов.

«Проведение опросов всегда важно, потому что они обеспечивают обратную связь, – говорит Бинотто. – И очень важно тщательно проанализировать результаты опроса. Сделать правильные выводы и в конечном итоге – воплотить эти выводы в конкретных мерах».

«Опросы, безусловно, важны, но самое важное – то, как вы используете их результаты», – согласился с мнением конкурентов босс Alfa Romeo Фредерик Вассер. Французский менеджер признал, что порой команды настолько поглощены своими рутинными заботами, что иногда не уделяют достаточно внимания оценке общей картины.

«Я думаю, проведение опросов, безусловно, имеет смысл – ведь, в конце концов, мы делаем все для фанатов. И хотелось бы точно знать, чего зрители ждут. Иногда мы уделяем много внимания мелочам, слишком сильно вовлечены в наши повседневные дела. Поэтому всегда имеет смысл узнать, каковы ощущения и ожидания болельщиков. Тогда мы можем быстрее понять, как сделать спорт более привлекательным для болельщиков. С пит-волла иногда возникает ощущение, что болельщики всегда одни и те же. Но аудитория развивается, пополняется новыми людьми. И нам важно следить, кто находится на трибунах и чего они хотят».

Руководитель команды Williams Йост Капито считает, что болельщики хотят от чемпионата определенной целостности, а не игры с множеством хитростей и уловок.

«Спорт – развлечение для болельщиков», – заявил он. – И поэтому все, что мы делаем, должно соответствовать пожеланиям фанатов.

Причем это не противоречит спортивной составляющей. Часто можно услышать, мол, давайте внедрим правило переворачивания стартовой решетки – или хорошо бы видеть больше аварий. Но моя информация о пожеланиях конкретных болельщиков говорит о том, что им интересен именно спорт в нашем его понимании. Я уверен: фанаты хотят видеть соревнования, где выигрывает сильнейший, а не что-то вроде лотереи».

Капито признал, что такие эксперименты, как встроенная в шлем Bell камера, опробованная пилотом Williams Джорджем Расселом в Монце – движение в правильном направлении.

«Я думаю, надо попробовать такие вещи. Может быть, даже поставить такие камеры в шлемы всех пилотов». Думаю, все, что повышает зрелищность и обеспечивает фанатам более разнообразный и яркий контент – по умолчанию хорошо».

Исполнительный директор Alpine Марцин Будковски предупредил, что новые идеи в любом случае должны быть должным образом протестированы, прежде чем они будут использоваться на постоянной основе. Ибо иногда новые решения не дают того эффекта, на который изначально расчитывают организаторы и публика.

«Мы здесь ради фанатов, и большое спасибо им за их верность, – говорит менеджер. – Если бы никто не смотрел наши соревнования, у нас просто не было бы работы.

Но нам важно быть осторожными. Ведь часто идеи оказываются не столь удачными, как казалось изначально. Поэтому их необходимо тщательно изучить. И для изучения таких идей требуется активное участие Формулы 1 и FIA.

Было много разговоров об изменении правил в отношении шин или возвращении дозаправок. Когда вы тщательно анализируете их вместе с экспертами, оказывается, что некоторые только кажутся хорошими – а не деле они не делают соревнования ни более увлекательными, ни более зрелищными.

Так что, давайте прислушаемся к фанатам. Но давайте будем осторожны и не будем стремительно воплощать в жизнь все идеи, озвученные болельщиками. Они ведь могут и не заработать. Давайте действовать разумно и обстоятельно».