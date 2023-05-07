Боссы Гран При Майами начали переговоры с Ф1 о ночной гонке

Пример Сингапура, Лас-Вегаса и арабских этапов вдохновил промоутеров из Майами задуматься о ночном формате для своего Гран При. Об этом в воскресенье утром рассказал управляющий партнер гонки Том Гарфинкель.

«Мы уже начали переговоры с Ф1 о такой возможности, – объяснил он. – Понятно, что в начале мая, когда проходит этап, у нас немного непредсказуемая погода. Сейчас она просто замечательная благодаря прохладному ветру, а год назад в эти же дня было невыносимо жарко.

Но это далеко не единственный фактор. Надо понимать интересы самой Ф1, телекомпаний и других. Мы взвешиваем эти возможности. И готовы двигаться в этом направлении».

Главная сложность на пути промоутеров состоит в том, что если в Майами наступио темное время суток, в Европе это уже глубокая ночь – смотреть гонку в такое время едва ли понравится основной аудитории чемпионата.

Для Лас-Вегаса этот вопрос не является ключевым – столица казино находится намного западнее, потому их гонка придется на европейское утро.

Говоря о возможности переноса в этой связи финала Гран При на субботу, Гарфинкель сказал: «Пока говорить о таких вещах еще рано. Сначала надо договориться в принципе, а уж потом заниматься деталями».

Эстебан Окон, Alpine A523 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Также промоутер рассказал, что в этот уик-энд были проданы все билеты на трибуны. За три дня Гран При общая аудитория составит 270 тысяч человек.