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Все началось еще в конце прошлой недели, когда Bloomberg стало известно о предложении саудовского инвестфонда выкупить Ф1 у Liberty Media за колоссальную сумму в 20 миллиардов долларов. Нынешние промоутеры спорта ответили отказом.

В понедельник президент FIA Мохаммед Бин Сулайем высказался по этому поводу. Его главная мысль была в том, что совершать и даже обсуждать подобные сделки можно только с участием федерации.

Эти заявления, в свою очередь, не понравились самой Liberty. Во вторник промоутеры Ф1 опубликовали официальное письмо, в котором напомнили FIA, кому принадлежат коммерческие права.

Контракт об этом был подписан еще при Максе Мосли в самом начале 2000-х, его сумма составила $300 млн, а действует он аж до 2110 года. По условиям этого документа у FIA остается исключительно роль спортивного регулятора, тогда как все коммерческие вопросы решает промоутер.

В письме Liberty сказано: «FIA однозначно обозначила, что не будет делать ничего, вредящего собственности, управлению и/или использованию этих [коммерческих] прав.

Мы рассматриваем комментарии, сделанные президентом FIA на своей официальной странице в социальных сетях, как вмешивающиеся в эти права в неприемлемой манере».

Тон этого короткого сообщения не оставляет сомнений в серьезности ситуации. Также есть основания говорить, что FIA могут быть предъявлены официальные претензии, если окажется, что слова Бин Сулайема нанесли ущерб совладельцам или инвесторам спорта.

Сама Ф1 никак не отреагировала на происходящее, а в FIA не смогли предоставить комментарий на момент публикации этой новости.

Ранее новый президент неоднократно давал понять, что нацелен активно регулировать коммерческую составляющую гонок.