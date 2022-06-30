Боссы Формулы 1 гарантировали Ferrari подиум в каждой гонке

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Итальянская компания пришла в чемпионат в начале 2021 года, заключив трехлетнее соглашение. За прошедшее время обе стороны позитивно оценили опыт сотрудничества, потому контракт решено было продлить еще на два года.

Помимо непосредственного использования ее продукции на подиуме, Ferrari Trento запустила ряд специальных акций с использованием темы Ф1: это выпуск тематической серии бутылок, а также проведение нескольких благотворительных аукционов, где выставляется продукция итальянских виноделов с автографами пилотов чемпионата.

Средства от продажи одной из таких бутылок – той, что опустошат в ближайшее воскресенье в Сильверстоуне – будут переданы в Красный крест для помощи жертвам вооруженных конфликтов.

Хотя официально Ferrari Trento стала поставщиком Ф1 только с 2021 года, ее продукцию периодически использовали в Ф1 и прежде – в частности, этой «шипучкой» поливал соперников Ален Прост после победы на Гран При Италии 1981 года.

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл