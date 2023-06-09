Боссы Ф1 заверили, что лесные пожары не помешают Гран При Канады
В руководстве спорта отреагировали на публикации в СМИ о возможности отмены уже третьего по счету этапа в нынешнем сезоне
В начале этой недели канадские СМИ сообщили, что в провинции Квебек возникла сложная ситуация с лесными пожарами. За несколько дней появилось более 150 очагов возгорания, а дым понемногу начинает накрывать Монреаль, где с 16 по 18 июня должен пройти восьмой этап сезона Ф1.
Однако промоутеры Формулы 1 после консультаций с местными властями заверили, что Гран При пройдет по расписанию.
Официальный представитель чемпионата заявил: «Никакого риска проведению соревнования нет. Вся имеющаяся информация убедила нас, что ситуация в Монреале отличается от того, что происходит в других частях страны и на севере США. Риск остается минимальным, качество воздуха в городе хорошее».
Зрители Гран При Канады
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
При этом, хотя от очагов пожаров до столицы Квебека около 800 километров, в городе все же ощущается их влияние.
Однако утверждается, что состояние воздуха в городе, хоть и несколько хуже обычного, остается в пределах всех норм и вызывает опасений. Более того, в последние 24 часа начались изменения к лучшему.
Ранее в нынешнем сезоне Формуле 1 уже пришлось отменить гонки в Шанхае и Имоле.
Самое важное:
«Да хоть в 45». Босс Sauber согласился взять Алонсо в любом возрасте
«Да хоть в 45». Босс Sauber согласился взять Алонсо в любом возрасте «Да хоть в 45». Босс Sauber согласился взять Алонсо в любом возрасте
Ford показала гоночную версию Mustang GT3
Ford показала гоночную версию Mustang GT3 Ford показала гоночную версию Mustang GT3
В Mercedes усомнились, что повторят в Монреале результат Барселоны
В Mercedes усомнились, что повторят в Монреале результат Барселоны В Mercedes усомнились, что повторят в Монреале результат Барселоны
Галерея: Alpine представила гиперкар для «Ле-Мана»
Галерея: Alpine представила гиперкар для «Ле-Мана» Галерея: Alpine представила гиперкар для «Ле-Мана»
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.