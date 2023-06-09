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Боссы Ф1 заверили, что лесные пожары не помешают Гран При Канады

В руководстве спорта отреагировали на публикации в СМИ о возможности отмены уже третьего по счету этапа в нынешнем сезоне

Джонатан Нобл
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После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Фернандо Алонсо, Alpine A522, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Кевин Магнуссен, Haas VF-22

В начале этой недели канадские СМИ сообщили, что в провинции Квебек возникла сложная ситуация с лесными пожарами. За несколько дней появилось более 150 очагов возгорания, а дым понемногу начинает накрывать Монреаль, где с 16 по 18 июня должен пройти восьмой этап сезона Ф1. 

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Однако промоутеры Формулы 1 после консультаций с местными властями заверили, что Гран При пройдет по расписанию. 

Официальный представитель чемпионата заявил: «Никакого риска проведению соревнования нет. Вся имеющаяся информация убедила нас, что ситуация в Монреале отличается от того, что происходит в других частях страны и на севере США. Риск остается минимальным, качество воздуха в городе хорошее».

Зрители Гран При Канады

Зрители Гран При Канады

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

При этом, хотя от очагов пожаров до столицы Квебека около 800 километров, в городе все же ощущается их влияние.

Однако утверждается, что состояние воздуха в городе, хоть и несколько хуже обычного, остается в пределах всех норм и вызывает опасений. Более того, в последние 24 часа начались изменения к лучшему.

Ранее в нынешнем сезоне Формуле 1 уже пришлось отменить гонки в Шанхае и Имоле.

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