Боссы Ф1 рассказали о причинах веры в рост популярности спорта

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Компания Liberty Media владеет Формулой 1 уже пять лет. Мы встретились с гендиректором Liberty Media Грэгом Маффеем и главой чемпионата Стефано Доменикали на бизнес-форуме в Монако, организованном Financial Times и Motorsport Network. В рамках проекта #ThinkingForward мы поговорили с ними об основных этапах пройденного пути и о планах на будущее.

Грег Маффей: Сейчас Формула 1 находится на пике своего успеха по всем индикаторам. Интерес болельщиков высок как никогда. У нас очень плотная борьба между участниками, а самим командам мы помогли наладить их бизнес. Когда мы только начинали, команда Manor, тогда 11-я в чемпионате, была продана за символический один фунт стерлингов. А сейчас невозможно купить команду дешевле чем за 500 миллионов долларов, а может и все 700 миллионов.

Не верите – попробуйте сами. И увидите, что это не просто. Так что стоимость команд невероятно выросла. И это произошло в том числе потому, что мы добились более плотной борьбы в чемпионате, так что шансы всех на очки выросли. Вся система чемпионата стала более здоровой, от того она и работает лучше. И зрители это тоже оценили.

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Стефано, не секрет, что стоимость команд увеличилась в том числе после введения потолка бюджетов. Мы думали, что никогда не дождемся такого от Формулы 1…

Стефано Доменикали: Вы правы. Я думаю это заслуга Грега и моего предшественника Чейза Кэри. Нам нужно было изменить ситуацию. Это означало, что нужна команда профессионалов именно с бизнес подходом к спорту. Сам чемпионат и команды должны были стать устойчивыми с финансовой точки зрения.

Конечно, этому способствует увеличение доходов. Но и без сокращения расходов не обойтись. Только так можно быть уверенными, что мы работаем в плюс. Так что введение ограничения бюджетов в корне перевернуло всю бизнес модель, сделав наш спорт более состоятельным. Теперь команды могут смелее инвестировать в расчете на рост.

Все составляющие Формулы 1 сейчас защищены с финансовой точки зрения, и пора задумываться о дальнейшем росте. Мы должны уважать историю и традиции Формулы 1, но в то же время и выходить на новые рынки. Это делается не только ради дополнительных доходов, но и с целью популяризации чемпионата.

Для нас важно, чтобы в спорте мыло место эмоциям. Мы хотим, чтобы все внимание было привлечено к происходящему на трассе. У нас лучшие пилоты, и мы должны дать каждому из них шанс сражаться и побеждать. А болельщики должны иметь возможность следить за их борьбой через все возможные каналы, включая социальные сети. Последнее особенно важно для нового поколения зрителей. Мы должны предоставить все каналы коммуникаций для всех групп болельщиков.

В итоге сейчас наш спорт стал столь успешным, что сильно снизилась роль спонсоров. Нам более не грозят потрясения вроде запрета табачной рекламы в середине двухтысячных. Если вы поговорите с командами, то они скажут, что все чаще отвергают спонсорские предложения.

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Грег Маффей: При этом интерес со стороны спонсоров никуда не исчезает. Напротив, среди наших болельщиков все больше людей, которых привлекает техническая сторона гонок, а потому с каждым годом все больше спонсоров из числа высокотехнологичных компаний из Силиконовой долины. Посмотрите, у многих команд уже по несколько таких спонсоров.

С другой стороны у нас есть и более традиционные болельщики, которым интереснее следить за борьбой пилотов, за их личными качествами. Кроме того, последнее исследование (проведенное Motorsport Network в 2021 году) показало, что средний возраст наших болельщиков снизился на четыре года. Все вместе это привлекает спонсоров из очень разных областей, очень разные бренды. Нам в этом плане сильно везет.

Стефано Доменикали: Огромный интерес представляется со стороны криптовалютчиков. В Формуле 1 уже представлены десять брендов криптовалюты. То же самое с компаниями, создающими программное обеспечение. Так что с финансовой точки зрения все команды чувствуют себя хорошо. Им больше не нужно занимать деньги, как это было в прошлом.

Это гарантирует и доверие к нам со стороны команд. С другой стороны мы должны уважать сообщество команд. Сегодня нет сложностей с тем, чтобы увеличить число участников, так как у нас уже много заявок. Некоторые громче других говорят об этом, но есть и те, кто интересуется такой возможностью не привлекая внимания. И в итоге нам приходится даже защищать действующие команды от желающих их заменить. Это еще одно свидетельство здорового функционирования системы.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18. Фото: Red Bull Content Pool

Вас устраивает существующее число команд – десять?

Стефано Доменикали: Я думаю, их достаточно. Если кто-то еще хочет присоединиться, то он действительно должен доказать свою значимость.

Грег Маффей: Я хотел бы добавить о молодой аудитории, которая существенно расширилась благодаря Netflix. Тут важно как раз то, как именно новые зрители следят за чемпионатом, и социальные сети здесь имеют фундаментальное значение. Не менее важны кибергонки, когда можно сесть и проехать трассу, по которой только что проехал, например, Ландо Норрис за рулем такой же как у него виртуальной машины.

Это привлекает множество молодых болельщиков. Еще несколько лет назад ничего подобного не было, это даже е планировалось. Конечно, в Формуле 1 остается много эксклюзивного. Но есть и много того, к чему фанаты могут буквально прикоснуться.

Другим успехом стал рост популярности Формулы 1 в Соединенных штатах. В этом году в календаре появился этап в Майами, в следующем добавляется гонка в Лас-Вегасе. Что дальше?

Стефано Доменикали: В мире есть и другие регионы, где мы хотели бы видеть Формулу 1. В частности, мы хотим быть представлены в Африке, так как мы чемпионат мира. Так что уверяю вас, что мы очень упорно работаем над этим и увидим африканский этап в календаре уже очень скоро.

Следующим регионом, где наблюдается очень сильный взаимный интерес, является дальний восток. В то же время мы хотим сохранить популярность нашего чемпионата и в Европе, где он зародился. Сейчас много разговоров о сокращении присутствия Формулы 1 в Европе, но все это не правда. К счастью, сегодня у нас есть большой выбор разных вариантов.

Если говорить о будущем, то главным сейчас является переход с 2026 года на полностью синтетическое топливо. Насколько оно применимо к главному гоночному чемпионату в мире?

Стефано Доменикали: Я считаю, что эта технология нам подходит. Но нужно быть реалистами. Мы хотим, чтобы автопроизводители смогли продемонстрировать эту технологию, чтобы это помогло им показать зрителям их технический уровень. Мы с уважением относимся к мнению, что через два года электромобили полностью захватят мир. Но все же считаем, что это невозможно.

Так что мы провели технические исследования и сделали выбор в пользу гибридных силовых установок на основе безвредного для окружающей среды топлива. И это с другой стороны увеличило интерес автопроизводителей к участию в наших гонках.

Грег Маффей: У нас действительно много возможностей. Мы хотим прийти в Африку и увеличить популярность Формулы 1 по всему миру. И нас интересуют не только те регионы и рынки, где мы могли бы заработать больше всего денег. Мы делаем долгосрочные инвестиции, и я полагаю, что у нас на этот счет правильная стратегия.

Как уже говорилось, наше будущее в ближайшей перспективе связано с расширением присутствия в Америке и с переходом на на возобновляемое топливо. Последнее очень важно. В США сейчас зарегистрировано 250 миллионов машин, из которых 200 регулярно используются. Средний срок эксплуатации автомобилей в Америке составляет 11 лет. В год продается только 15-17 миллионов новых машин.

Чисто математически, даже есть треть или половина новых машин будут электрическими, потребуется очень много лет на то, чтобы заменить эти 200 миллионов автомобилей на дорогах. Но если мы начнем заливать в эти уже существующие автомобили синтетическое топливо, то мы сможем радикально снизить проблему выхлопа углекислого газа в атмосферу.

Я не говорю, что на новое топливо перейдут все и сразу. Но мы со своей стороны готовы разрабатывать эту технологию и привнести ее в мир, что сыграет позитивную роль.

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Сейчас прошло пять лет, как Liberty Media владеет Формулой 1. За это время произошло много всего позитивного. Чего ждать в следующие пять лет?

Грег Маффей: Нам повезло управлять чемпионатом, которому уже 72 года. И теперь мы рассматриваем очень долгосрочные горизонты. К нам проявляется очень много интереса. И мы хотим, чтобы география популярности Формулы 1 расширилась. Говоря о приходе в Африку, о переходе на синтетическое топливо мы заглядываем не только на пять лет вперед, но и минимум еще на пять лет.

Сейчас очень подходящий момент для того, чтобы строить великое будущее. Не только в финансовом плане, но и в смысле популярности всего автоспорта.