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Формула 1 Новости

Боссы Ф1 предложили командам компромисс с тремя спринтами

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Чтобы избежать разногласий на финансовой почве, число уик-эндов с особым форматом сократили вдвое

Боссы Ф1 предложили командам компромисс с тремя спринтами
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Успешно опробовав идею с двумя гонками в трех Гран При минувшего сезона, Формула 1 нацелилась в 2022-м провести уже шесть уик-эндов с субботними заездами. 

Принять их должны были открывающий сезон этап в Бахрейне, а также Имола, Монреаль, Шпильберг, Зандфорт и Сан-Паулу. 

Однако эти планы наткнулись на сопротивление топ-команд, которых не устроили финансовые условия. Организаторы чемпионата мира предложили схему с выплатой $500 тысяч за каждый из пяти первых Гран При со спринтами, а далее по $150 тысяч за каждый следующий. 

Это составило бы $2,65 млн на команду в случае сохранения первоначальных планов. При этом, в отличие от 2021 года, не предусмотрены никакие дополнительные платежи на тот случай, если чья-то машина окажется разбита в аварии – как показал первый опыт, это просто не требуется.

Большинство команд одобрило такие условия от Liberty, однако лидеры, которые тратят больше всего, настаивали на общем увеличении планки лимита расходов без привязки к количеству спринтов. Звучала оценка в $5 млн – однако такой подход, в свою очередь, вызвал недавно критику со стороны босса McLaren Зака Брауна. 

Стоит отметить, что новая процедура принятия решения в Ф1 уже не требует единогласной поддержки: достаточно, чтобы «за» или «против» высказались восемь команд из десяти. 

В преддверии очередного заседания Комиссии Ф1, намеченного на 14 февраля, в Liberty подготовили компромиссное предложение. Как стало известно Auto Motor und Sport, решено ограничить количество спринтерских гонок до трех. 

Есть основания говорить, что боссы спорта, FIA и большинство команд не станут поддерживать увеличение бюджетного лимита. Потому судьба спринтов в 2022 году зависит от переговоров на предстоящей неделе. 

Если Red Bull, Mercedes и Ferrari не поддержат новое предложение, от идеи субботних гонок придется отказаться полностью. При этом, если компромисс устроит топ-команды, пока не решено, где пройдут три согласованных спринта. 

При этом, исходя из прошлогодней финансовой отчетности, при проведении шести субботних заездов Формула 1 получила бы от рекламы и телетрансляций дополнительно $10 млн – эти средства пошли бы, в том числе, на увеличение выплат командам. 

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