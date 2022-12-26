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Формула 1 Новость

Экс-пилот Ф1: Экклстоун выгнал бы Макса из Red Bull

По мнению Ханса-Йоахима Штука, будь британец боссом RBR, он бы не потерпел неподчинения Ферстаппена командным приказам

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Экс-пилот Ф1: Экклстоун выгнал бы Макса из Red Bull
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Сейчас эти события уже подзабылись, но после Гран При Бразилии в Формуле 1 разразился довольно громкий скандал: в концовке той гонки Макс Ферстаппен не подчинился прямому указанию и не вернул позицию своему партнеру по Red Bull Серхио Пересу. 

К слову, как оказалось позже, именно из-за этого мексиканец в итоге не смог стать вице-чемпионом мира. После финиша в Сан-Паулу он сделал несколько довольно резких заявлений в адрес партнера по команде, а тот дал понять, что и не собирался никого пропускать – при этом команде отлично известно, по какой причине. 

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Эту ситуацию вспомнил бывший пилот Ф1 Ханс-Йоахим Штук. В интервью немецкому каналу Sky 71-летний ветеран, в активе которого два подиума в Гран При, победа в Ле-Мане и титул чемпиона DTM, рассказал, что недавно общался по телефону с Берни Экклстоуном и в том числе обсуждал эпизод с гонщиками Red Bull в Сан-Паулу. 

«Берни ответил мне предельно четко, – объяснил Штук. – Если бы он был боссом команды, и один из пилотов ослушался приказа, он бы тотчас уволил его».

Ханс-Йоахим добавил, что сам тоже не в восторге от действий Макса, и хотя не стал бы выгонять гонщика, наверняка наказал бы его, если бы занимал место Кристиана Хоренра. 

«Как по мне, это явное неуважение к дисциплине, – объяснил немец. – Первое правило Формулы 1 состоит в том, что ты должен неукоснительно следовать инструкциям, поскольку подписал с командой контракт».

Берни Экклстоуну недавно исполнилось 92 года. С 2017-го он оставил пост коммерческого босса Ф1, но частенько продолжает приезжать в паддок. 

Контракт Red Bull Racing с Максом Ферстаппеном заключен до конца 2028 года.

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