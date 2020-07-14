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Боссу команды Ferrari нашли замену

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Боссу команды Ferrari нашли замену
Автор:
, шеф-редактор
14 июл. 2020 г., 15:22

В Италии узнали, кто cможет занять должность главы команды Ferrari в Формуле 1 вместо Маттиа Бинотто

Руководители компании Ferrari подобрали кандидата на роль нового босса команды из Маранелло. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera. По сведениям издания, председатель совета директоров Ferrari Джон Элканн вместе с исполнительным директором компании Луи Камильери начали готовиться к увольнению Маттиа Бинотто. Бинотто возглавляет коллектив Ferrari в Формуле 1 с 2019 года.

Под управлением Бинотто Скудерия отстала от конкурентов из Mercedes AMG и начала реже выигрывать гонки. Если в сезоне-2018, когда командой руководил Маурицио Арривабене, команда набрала 571 очко и одержала шесть побед, то в чемпионате-2019, когда боссом стал Бинотто, на счету Ferrari было уже 504 очка. Количество побед в Гран При уменьшилось в два раза: в 2019-м гонщики Скудерии выиграли трижды.

В сезоне-2020 результаты ухудшились еще сильнее. На момент написания заметки команда занимает пятое место в Кубке конструкторов: итальянцы уступают не только Mercedes, но и Red Bull, McLaren и Racing Point.

Как выяснили в Corriere della Sera, такой спад в результатах заставил Элканна с Камильери придумать план Б для управления командой. Основным претендентом на место Бинотто оказался Антонелло Колетта.

Директор программы Ferrari в гонках класса GT и клиентской программы Corse Clienti Антонелло Колетта

Директор программы Ferrari в гонках класса GT и клиентской программы Corse Clienti Антонелло Колетта

Фото: Ferrari Media Center

Он давно работает в компании Ferrari; на протяжении многих лет Колетта возглавляет автоспортивную программу итальянцев в гонках GT. В этом качестве Антонелло привел автомобили Ferrari к победам «24 часах Ле-Мана» в своем классе. Колетта также курировал автоспортивную программу Corse Clienti для состоятельных владельцев автомобилей Ferrari.

На этом снимке 2011 года изображены Амадео Фелиза, Стефано Доменикали, Лука ди Монтедземоло и Антонелло Колетта (крайний справа). Как видим, Колетта занимал важные должности в компании еще до смены основного руководства

На этом снимке 2011 года изображены Амадео Фелиза, Стефано Доменикали, Лука ди Монтедземоло и Антонелло Колетта (крайний справа). Как видим, Колетта занимал важные должности в компании еще до смены основного руководства

Фото: Ferrari Media Center

Тем временем сотрудники Scuderia Ferrari на базе в Маранелло начали работать сверхурочно, чтобы успеть собрать все компоненты для обеих машин на Гран При Венгрии. Пилоты команды Себастьян Феттель и Шарль Леклер уничтожили важные детали болидов в столкновении на втором этапе сезона. В Ferrari не рассчитывали на столь масштабные поломки и теперь пытаются успеть восстановить все запчасти, пишет Corriere della Sera.

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До того, как возглавить команду, Маттиа Бинотто работал техническим директором Ferrari. После его повышения должность технического директора осталась незанятой. Сейчас Бинотто напрямую подчиняются пять человек, ответственных за разные сферы деятельности команды.

Это глава отдела аэродинамики Энрико Кардиль, глава отдела шасси Симоне Реста, глава отдела двигателей Энрико Гуальтьери, руководитель работающих на трассе инженеров Маттео Тоньиналли и спортивный директор Scuderia Ferrari Лоран Мекис.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия После гонки
Команды Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Антон Погорельский

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