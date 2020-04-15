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Формула 1 / Новость

Боссу Формулы 1 удвоили зарплату

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Боссу Формулы 1 удвоили зарплату
Автор:
Соавтор: Антон Погорельский
15 апр. 2020 г., 01:05

Президент Liberty Media Грег Маффей заработал $44 млн за год

Компания Liberty Media, которой принадлежит Формулы 1, опубликовала сведения о зарплате своих руководителей. Вместе с чемпионатом мира этой компании принадлежит бейсбольный клуб Atlanta Braves и сеть радиостанций SiriusXM. Всеми этими активами управляет президент Liberty Media Грег МаффейПо итогам 2019 года управленец удвоил свой доход. 

Если в 2017 году вознаграждение Маффея составило $19,8 млн, а в 2018 году – $20,1 млн, то за весь 2019 год американец заработал $44 млн. Все эти суммы учитывают совокупный доход, который Грег получил на руководящем посту Liberty MediaОклад Маффея вырос не так значительно – всего на 5% – и составил $1,1 млн. Основную часть денег американцу принесли премии, бонусы и опционы. 

Опционом называют возможность заполучить акции компании, в которой работает сотрудник, при наступлении определенных условий. Если обычно акции продают за деньги, то в случае с опционом получатель может получить ценные бумаги бесплатно – только за то, что отработал в компании определенный срок или добился определенных результатов. 

Грег Маффей является непосредственным начальником Чейза Кэри. Если Кэри руководит Формулой 1 и не отвлекается на другие проекты Liberty Media, то Маффей координирует работу всех подразделений компании. Средняя годовая зарплата сотрудников Liberty Media составила $93 055. Это в 473 раза меньше доходов Маффея. 

 

 

 

 

 

«Наша комиссия по вознаграждениям разобрала результаты работы мистера Маффея в 2019 году и отметила его успехи в поддержке стратегического развития Формулы 1 и расширении франшизной сети SiriusXM» – говорится в официальном комментарии Liberty Media. Компания подготовила справку о доходах топ-менеджмента перед ежегодным собранием акционеров в мае 2020-го. 

Liberty Media заключила с Маффеем пятилетний трудовой договор в декабре 2014 года. В декабре 2019-го срок действия этого контракта завершился. Тогда же президент подписал с компанией новое пятилетнее соглашение, по которому оклад вырос почти в три раза: с $1,1 млн до $3 млн в год. 

Помимо фиксированной части зарплата Маффея в ближайшие пять лет будет включать «единовременную выплату в $5 млн, ежегодный бонус, который может составлять до $17 млн, а также авансовые вознаграждения и ежегодные вознаграждения», сказано в документах американской компании.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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