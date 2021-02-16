В межсезонье Формула 1 скорректировала отношение к мерам, которыми в прошлом году демонстрировала свою приверженность принципам равенства (далеко не все болельщики сочли эти меры логичными и уместными). В частности, в новом сезоне на болидах уже не будет символа в виде радуги. Будет пересмотрена и вызывавшая наибольшие споры предстартовая процедура, на которую пилоты выходили в футболках «Остановим расизм» и в ходе которой часть спортсменов преклоняли колено.

Однако в целом чемпионат не собирается отказываться от выбранного ранее вектора. Об этом можно судить по интервью, которое Стефано Доменикали (1 января занявший пост генерального директора Ф1) недавно дал итальянскому изданию Correre dello Sport. Упомянув в беседе о Льюисе Хэмилтоне, итальянец сделал акцент не на спортивных успехах пилота Mercedes, а на его желании и готовности продвигать свои мировоззренческие идеи.

«Льюис в этом году не только будет бороться за восьмой чемпионский титул – он также очень хочет познакомить мир со своими идеями. При этом его слышат не только поклонники Формулы 1, но и люди, не слишком хорошо знакомые с нашими соревнованиями. И было бы здорово, если бы таких гонщиков было больше. Если бы пилоты больше уделяли внимания тому, что происходит за пределами гоночных трасс.

У нас есть слоган Race as One – он показывает, что мы думаем о будущем. И надеюсь, он выглядит привлекательно для новых поколений. Я хорошо знаю Адама Сильвера, босса NBA [Американской баскетбольной ассоциации] – и мы собираемся в скором времени встретиться и обсудить наши возможности в этой сфере. И Формула 1, и NBA привержены принципам равенства и должны говорить об этом громко и открыто. А потом я планирую встретиться и с представителями других престижных лиг и соревнований.

Такая активность не будет менять ДНК Формулы 1 – и при этом станет ответом на ожидания большого количества наших реальных и потенциальных зрителей».

В прошлом году NBA стала одним из соревнований, на которых резонанс вокруг движения Black Lives Matter повлиял особенно сильно. В частности, присутствие на паркете надписи с названием движения стало обязательным для площадок, где проводились матчи (впрочем, в нынешнем сезоне, стартовавшем в декабре, лига отказалась от такой практики).