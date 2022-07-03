Босса Mercedes поразило стремление соперников обойти регламент

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В Формуле 1 продолжаются активные дискуссии по поводу ограничений, которые должны избавить гонщиков от сильной тряски. Добиться желаемых параметров вибраций планируется, в том числе, за счет контроля за жесткостью днища.

Как стало известно Motorsport.com, на заседании Технического консультативного совета после Гран При Канады были озвучены подозрения, будто отдельные команды смогли обойти требования правил в отношении максимальной деформации.

Правила говорят, что предельный изгиб днища при приложении усилия в трех контрольных точках не может превышать 2 мм – однако некоторым конструкторам удалось, соблюдая это требование, добиться суммарного изгиба днища на 6 мм, когда машина находится на трассе.

Это дало возможность «задрать задок» шасси и получить выигрыш в аэродинамике, в то же время не рискуя повреждением элементов об асфальт или поребрики.

Для некоторых участников чемпионата такая информация стала полной неожиданностью.

Глава Mercedes F1 Тото Вольф сказал журналистам: «Никто даже не догадывался о подобном, пока FIA не озвучила информацию на заседании совета. Для команд это стало сюрпризом.

Содержание правил и изложенные там намерения предельно понятны. Нет никаких причин допускать деформацию больше, чем указано. Так что это, мягко говоря, сюрприз, чтобы не сказать шок».

Ferrari F1-75, вид снизу Иллюстрация: Джорджо Пиола

Со своей стороны FIA пообещала усилить контроль, а также заранее сообщить командам о планируемых изменениях.

По ходу британского Гран При глава технической комиссии формульных гонок Николас Томбасис озвучил меры, которые вступят в действие через три недели во Франции.

Он ясно дал понять, что в руководстве спорта намерены обеспечить «справедливость и равный подход ко всем машинам», при этом признал, что кто-то из участников чемпионата «использовал возможность снизить дорожный просвет для получения аэродинамического преимущества».

Теперь максимальная деформация днища в 2 мм будет дополнена требованием, чтобы в круге диаметром 15 мм с центром в точке приложения усилия жесткость элемента оставалась постоянной. Отклонение не может превышать 10%. Это дает основание говорить, что прежде хитрецы укрепляли именно эти места машины, тогда как остальные участки сохраняли повышенную гибкость.

В документа FIA сказано: «Участники обязаны будут продемонстрировать соответствие новым требованиям посредством инспекции средств CAD и физических деталей, а также с использованием метода конченых элементов».

Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, больше всего подозрений в паддоке обращено в адрес главных фаворитов сезона из Red Bull и Ferrari.