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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Босса McLaren порадовало наказание его гонщика

Андреас Зайдль объяснил, что для него последовательность в действиях судей важнее пяти штрафных секунд для Ландо Норриса

Бетим Акер
Автор:
Босса McLaren порадовало наказание его гонщика
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По ходу воскресной гонки в Шпильберге спортивные арбитры зафиксировали в общей сложности 43 нарушения границ трассы, а для четверых гонщиков после четырех таких эпизодов были выписаны 5-секундные штрафы.

Сами пилоты остались не в восторге от подобной практики, найдя для нее несколько не самых вежливых слов.

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А вот Андреас Зайдль иначе отреагировал на наказание своего пилота Ландо Норриса. 

«Все команды и гонщики хотели постоянства решений в том, что касается соблюдения пределов трассы, – объяснил немец свою позицию на воскресном медиа-брифинге. – В конце концов, каждому из нас важно иметь предельно четкие правила: что можно, а что нельзя. Сейчас оставаться на трассе – это значит оставаться между белыми линиями.

Честно говоря, пусть даже нас и оштрафовали, я все равно доволен. Потому что так всем проще понимать ситуацию».

Ранее по ходу Гран При судьи FIA отобрали у Серхио Переса четвертый квалификационный результат и переставили пилота Red Bull на 13-ю позицию решетки спринта. Зайдль отметил, что и это тоже правильно.

«Необходимо учитывать тот прессинг, который по ходу сессий испытывает руководитель гонки, которому приходится иметь дело со множеством вещей, – объяснил руководитель McLaren. – В итоге какие-то решения могут оказаться неверными. При этом каждый хочет, чтобы судейство было справедливым.

Так что мы согласны с тем, что иногда какие-то вердикты будут выноситься уже после квалификации или гонки, как в этот раз. Лично я не вижу тут никаких проблем».

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