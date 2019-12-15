Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Нидерландов / Новость

В Зандфорте пообещали избежать шинных проблем Индианаполиса-2005

Билеты
Поделились
Комментарии
В Зандфорте пообещали избежать шинных проблем Индианаполиса-2005
Автор:
15 дек. 2019 г., 14:29

У руководства голландской трассы не возникает опасений, что профилированные повороты серьезно увеличат нагрузку на шины и создадут проблемы с безопасностью.

В новом сезоне Формула 1 впервые с 1985 года приедет на «Зандфорт». Однако трасса будет выглядеть далеко не так, как три с лишним десятка лет назад, и получит множество изменений, в главной новинкой станут профилированные повороты. В самом последнем, носящем имя Ари Люйендейка, угол наклона составит 18 градусов – это в два раза круче, чем на знаменитом овале, принимающем Indy 500.

Глава программы Pirelli в Ф1 Марио Изола рассказывал, что из-за профилированных поворотов для голландской трассы потребуется изменить параметры использования резины по сравнению с остальными Гран При.

Однако по словам спортивного директора Гран При Нидерландов Яна Ламмерса, сложностей возникнуть не должно. Бывший пилот Ф1 вспомнил Гран При Индианаполиса 2005 года, когда использующие резину Michelin команды снялись с гонки из-за проблем с безопасностью после ряда аварий, вызванных дополнительными нагрузками на шины в профилированном повороте.

«Я не ожидаю проблем с шинами, – сказал Ламмерс. – На то есть две причины. Во-первых, поворот в Индианаполисе намного длиннее, чем этот. И во-вторых, там в бэнкинге угол наклона меняется [от верхней точки к нижней], в то время как у нас крутизна постоянная – как на бобслейной трассе.

Мы обсуждали это с Pirelli. С самого начала мы думали о создании подобных поворотов на "Зандфорте". Мы общаемся с ними практически ежедневно и делимся всеми обновлениями и информацией».

Читайте также:

Наклон получат три поворота: Tarzanbocht, Hugenholtzbocht и Arie Luyendykbocht.

«Безусловно, эта трасса будет уникальной, – отметил Ламмерс. – Ни у одной современной трассы нет поворота с [значительным] углом наклона. Май 2020 года станет не только возвращением Гран При Нидерландов, но и возвращением в Формулу 1 поворота с бэнкингом.

Это сделает Гран При еще более особенным. Все пилоты Ф1 знакомы с обычными трассами, но не с теми, где есть повороты с наклоном. Так что им придется приспосабливаться, будет интересно на это посмотреть».

Гран При Нидерландов пройдет 1-3 мая.

Дополнительная информация: Чарльз Брэдли, Рональд Фординг

Следующая новость
Боссы команд выбрали лучшего гонщика. Квят не попал в десятку

Предыдущая новость

Боссы команд выбрали лучшего гонщика. Квят не попал в десятку

Следующая новость

«Каталунья» нацелилась подписать контракт с Ф1 на 3-5 лет

«Каталунья» нацелилась подписать контракт с Ф1 на 3-5 лет
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Нидерландов Билеты
Пилоты Ян Ламмерс
Автор Денис Буденков

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Боссы команд выбрали лучшего гонщика. Квят не попал в десятку

2
Формула 1

Алонсо в Mercedes, Хэмилтон в Ferrari: немецкая пресса сообщила о планах владельцев Ф1

3
Формула 1

Ferrari поставила Феттелю дедлайн до мая

4
Формула 1

Ферстаппен готов выступать с Хэмилтоном, но не с Леклером

5
Формула 1

Камильери: Ферстаппен лишился шансов перейти в Ferrari

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Феттель поставил оценку своему сезону
F1

Феттель поставил оценку своему сезону

«Каталунья» нацелилась подписать контракт с Ф1 на 3-5 лет
F1

«Каталунья» нацелилась подписать контракт с Ф1 на 3-5 лет

В Зандфорте пообещали избежать шинных проблем Индианаполиса-2005
F1

В Зандфорте пообещали избежать шинных проблем Индианаполиса-2005

Боссы команд выбрали лучшего гонщика. Квят не попал в десятку
F1

Боссы команд выбрали лучшего гонщика. Квят не попал в десятку

Ферстаппен готов выступать с Хэмилтоном, но не с Леклером
F1

Ферстаппен готов выступать с Хэмилтоном, но не с Леклером

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.