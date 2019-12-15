В Зандфорте пообещали избежать шинных проблем Индианаполиса-2005

В новом сезоне Формула 1 впервые с 1985 года приедет на «Зандфорт». Однако трасса будет выглядеть далеко не так, как три с лишним десятка лет назад, и получит множество изменений, в главной новинкой станут профилированные повороты. В самом последнем, носящем имя Ари Люйендейка, угол наклона составит 18 градусов – это в два раза круче, чем на знаменитом овале, принимающем Indy 500.

Глава программы Pirelli в Ф1 Марио Изола рассказывал, что из-за профилированных поворотов для голландской трассы потребуется изменить параметры использования резины по сравнению с остальными Гран При.

Однако по словам спортивного директора Гран При Нидерландов Яна Ламмерса, сложностей возникнуть не должно. Бывший пилот Ф1 вспомнил Гран При Индианаполиса 2005 года, когда использующие резину Michelin команды снялись с гонки из-за проблем с безопасностью после ряда аварий, вызванных дополнительными нагрузками на шины в профилированном повороте.

«Я не ожидаю проблем с шинами, – сказал Ламмерс. – На то есть две причины. Во-первых, поворот в Индианаполисе намного длиннее, чем этот. И во-вторых, там в бэнкинге угол наклона меняется [от верхней точки к нижней], в то время как у нас крутизна постоянная – как на бобслейной трассе.

Мы обсуждали это с Pirelli. С самого начала мы думали о создании подобных поворотов на "Зандфорте". Мы общаемся с ними практически ежедневно и делимся всеми обновлениями и информацией».

Наклон получат три поворота: Tarzanbocht, Hugenholtzbocht и Arie Luyendykbocht.

«Безусловно, эта трасса будет уникальной, – отметил Ламмерс. – Ни у одной современной трассы нет поворота с [значительным] углом наклона. Май 2020 года станет не только возвращением Гран При Нидерландов, но и возвращением в Формулу 1 поворота с бэнкингом.

Это сделает Гран При еще более особенным. Все пилоты Ф1 знакомы с обычными трассами, но не с теми, где есть повороты с наклоном. Так что им придется приспосабливаться, будет интересно на это посмотреть».

Гран При Нидерландов пройдет 1-3 мая.

Дополнительная информация: Чарльз Брэдли, Рональд Фординг