Босс Williams: Технологии команды устарели на 20 лет
По словам Джеймса Воулза, если в плане организационной структуры его новая команда находится на уровне лидеров Ф1, но в техническом плане все намного сложнее
Минувшей зимой Воулз оставил Mercedes F1, где в последние годы был правой рукой Тото Вольфа, и возглавил Williams. Команда из Гроу прочно обосновалась на последних строчках протоколов, и назначенный ее новыми владельцами из фонда Dorilton предшественник Джеймса Йост Капито не сумел добиться серьезного прогресса, за что и лишился своего места в конце 2022 года.
По просьбе Motorsport.com новый руководитель команды сравнил уровень Williams с привычной ему Mercedes. На вопрос, в чем между ними разница, Воулз прямо сказал: «Думаю, что во всем.
Впрочем, пусть и не во всех, но в некоторых организационных вопросах мы действительно близки к топ-командам. Но вот рабочие инструменты устарели уже на 20 лет, их можно назвать частью исторического наследия команды.
За эти два десятилетия инвестиции оставались нулевыми, лишь затем все изменилось [после прихода Dorilton]. Но фундаментально наша ситуация такова, что большая часть инфраструктуры по-прежнему 20-летний давности.
В то время я только-только начинал работу в Ф1. И, например, технологии композитных материалов были тогда совсем другими».
Джеймс Воулз, руководитель Williams
Фото: Williams
Он добавил, что сейчас в Williams разработали план обновления.
«Если различные подразделения работают в изоляции друг от друга, они придут к различающимся результатам, – объяснил британский менеджер. – В итоге вышло так, что представление о правильных целях оказалось совсем не таким, каким оно должно быть в наши дни.
И внутри команды я очень много говорю о том, что работу, прежде рассчитанную на три года, сейчас уже необходимо делать за шесть месяцев. Да что там, по современным стандартам даже быстрее.
Именно поэтому нам нужна некая промежуточная стадия. Важно указать людям направление, поддержать их и дать нужные инструменты».
Он добавил: «Еще один момент, который я очень четко уяснил себе в Mercedes – практически любого необходимого человека нужно иметь возможность привлечь к делу одним телефонным звонком».
Логан Сарджент, Williams FW45, в гравии по ходу тренировки
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
По итогам семи прошедших Гран При 2023 года Williams остается на последней строчке в Кубке конструкторов. Алекс Элбон финишировал десятым в Бахрейне, после чего им с Логаном Сарджентом ни разу не удалось заработать очки.
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