Босс Williams: Сарджент попал в аварию из-за поломки машины
Как объяснил Джеймс Воулз, американский дебютант стал жертвой неисправностей с гидравликой, которые повлияли на работу рулевого усилителя
На Гран При Нидерландов Логан Сарджент стал первым американцем, который пробился в первую стартовую десятку Ф1 со времен Майкла Андретти 20 лет назад. Правда, сразу после этого пилот Williams ошибся на сырой субботней трассе и разбил машину.
Днем позже Логан не смог использовать хорошую позицию на решетке: когда начался дождь, команда оставила их с Алексом Элбоном на сликах, а затем Сарджент допустил ошибку в восьмом повороте 15-го круга и во второй раз за два дня попал в аварию.
По радио он сказал инженеру: «Я просто не понимаю, что произошло. В районе переднего левого колеса при заезде на поребрик что-то сломалось».
Как рассказал на вечернем медиа-брифинге глава команды Джеймс Воулз, причиной ошибки гонщика действительно стала техническая поломка.
«Понятно, что с окончательными выводами спешить не стоит, но предварительно я могу сказать вот что, – объяснил он Motorsport.com. – В том повороте довольно высокий поребрик на апексе, и он проезжал по нему: не только на том круге, но и до этого, как минимум три-четыре раза.
Такие же случаи были и в пятничной тренировке, и каждый раз все проходило нормально.
Но в той ситуации [на 15-м круге] произошел сильный удар, который передался через днище и привел к тому, что в гидравлической системе упало давление.
Когда такое происходит на машине Ф1, вы остаетесь без рулевого усилителя и еще нескольких систем. Логан просто не успел осознать это, все произошло за доли секунды.
Здесь никакой связи с квалификацией (и первой аварией, после которой передок машины Сарджента пришлось восстанавливать – прим.ред.). Нам надо получше разобраться, как такое стало возможным».
Логан Сарджент, Williams Racing
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Сам пилот отметил, что начало гонки вышло для него сложным: «Первые 15 кругов я очень осторожничал, так как не хотел никаких проблем после субботней аварии.
Из-за этого шины слишком сильно остыли, а с ними упал и темп. Но когда асфальт начал вновь просыхать, я постепенно находил свой ритм.
В восьмом повороте я задел поребрик на апексе и остался без усилителя руля, из-за чего не удержался на траектории. Едва машина выехала на сырой асфальт, шансов что-то исправить больше не было.
Очень обидно, так как команда потратила много сил на ремонт после квалификации. И мне невероятно досадно, что машина вновь разбита».
Говоря о наезде на пресловутый поребрик, он добавил: «Я использовал его на протяжении всего уик-энда. Да и на том круге это не был какой-то безумный удар. Траектория была той же, что всегда. Не знаю, почему так случилось».
Другой гонщик Williams Алекс Элбон стартовал в Зандфорте четвертым и финишировал восьмым.
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