Босс Williams предупредил Сарджента о необходимости выступать лучше

Логан Сарджент стал одним из трех дебютантов в нынешнем сезоне Ф1. За рулем Williams американец с самого начала продемонстрировал неплохую скорость, однако наряду с ней первые этапы чемпионата принесли ему немало различных происшествий.

Сарджент разбил машину по ходу квалификации в Джидде, столкнулся с Ником е Врисом на рестарте в Мельбурне, а затем вынужден был пропустить спринт в Баку после удара о барьер в утренней квалификации.

Домашнюю гонку в Майами Логану испортил контакт с Лэнсом Строллом на первом круге, после которого потребовалось ехать на пит-лейн за новым носовым обтекателем.

По мнению главы Williams Джеймса Воулза, гонщику стоит сделать выводы из такого развития событий.

«Логан выступает здесь, потому что быстр, – объяснил Воулз в Майами. – Он действительно быстр и может добиваться результата. Но ему надо научиться держать ситуацию под контролем, проводить уик-энды чисто.

В Баку он дважды дошел до второго квалификационного сегмента. Это как раз та самая стабильность. Именно то, чего мы от него ожидаем.

Я постоянно говорю ему: "Парень, ты достаточно быстр". Но он должен использовать выход во второй сегмент, чтобы получать дополнительный опыт, ведь это по сути лишняя сессия.

Мы видим, как он прибавляет. Видим, как постепенно раскрывает себя. Я не ожидаю, что он поедет вровень с Алексом [Элбоном]. К тому же, пока проводили этапы там, где он не стартовал прежде.

Но даже в Майами, где сам Логан был недоволен своим выступлением в квалификации, он уступил Алексу всего три десятых. Другой вопрос, что в эти десятые уместились результаты семерых пилотов. Но такова уж плотность борьбы в современной Ф1».

Субботняя авария не позволила Сардженту выступить в бакинском спринте Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

При этом глава Williams не стал винить своего пилота за контакт со Строллом после старта во Флориде: «Это было гоночное происшествие. Они с Aston Marton оказались бок о бок, а места для двоих там было недостаточно. Но это не тот случай, когда гонщик делает что-то неправильно.

Логан мог отчаяться, но не сделал этого. Я объяснил ему, что это дополнительные полсотни кругов, когда можно попробовать машину в разных режимах, будучи на свободной трассе. Просто быть самим собой.

Он новичок, провел пока всего несколько гонок. И такая возможность была для него весьма ценной. Он воспользовался ей, нашел свой темп и кое-что попробовал.

Всегда жаль, когда не получается проехать чисто. Логан [в Майами] лишился этой возможности. Но я предложил ему неплохую альтернативу на остаток дистанции».