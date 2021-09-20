Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном
Йоста Капито заметили в компании пилота конкурирующей команды – да к тому же незадолго до того, как у Кими обнаружили коронавирус
По ходу этапа Ф1 в голландском Зандфорте анализ Кими Райкконена на COVID-19 оказался положительным. Из-за этого гонщик вынужден был пропустить остаток уик-энда, а также следующий Гран При в Монце.
Когда об анализе Кими стало известно, команда Williams объявила, что ее руководитель Йост Капито отправился на добровольную изоляцию. Как оказалось, он ужинал с Райкконеном вечером пятницы – всего за несколько часов до объявления о заболевании гонщика.
Репортеры заинтересовались, почему глава одной из команд В1 решил разделить стол с пилотом другой. Это особенно интересно, так как Williams и Alfa Romeo являются прямыми конкурентами, а сам Кими еще не объявил о планах на 2022 год.
Причина совместного ужина оказалась самой тривиальной.
«Дело в том, что это я привел Кими в Формулу 1 в 2001 году, – объяснил Капито в интервью Sky Sports. – И с того самого времени у нас сохраняются хорошие отношения.
Вот уже несколько лет мы планировали найти время и поужинать. И наконец-то получилось. При этом мы поддерживали социальную дистанцию, даже сидя за столом».
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Капито добавил, что отправился на самоизоляцию исключительно из соображений предосторожности и безопасности сотрудников своей команды.
«Это был не карантин, как многие говорили, – объяснил 62-летний специалист. – И в общем-то даже не самоизоляция.
Я просто решил исключить любой риск для команды и поехал домой. За гонкой я следил из своего кабинета, при этом имея доступ ко всей информации и радио. По сути, это было то же самое, что работать на трассе.
Все мои тесты были отрицательными, сам я в порядке – потому был очень рад вернуться в Монце».
Кими Райкконен вернется в паддок Ф1 на предстоящем российском этапе в Сочи.
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Фото: FIA Pool
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