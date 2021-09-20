Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году Следующая / Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо
Формула 1 Новость

Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном

Автор:
, Ответственный редактор

Йоста Капито заметили в компании пилота конкурирующей команды – да к тому же незадолго до того, как у Кими обнаружили коронавирус

Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном

По ходу этапа Ф1 в голландском Зандфорте анализ Кими Райкконена на COVID-19 оказался положительным. Из-за этого гонщик вынужден был пропустить остаток уик-энда, а также следующий Гран При в Монце.

Когда об анализе Кими стало известно, команда Williams объявила, что ее руководитель Йост Капито отправился на добровольную изоляцию. Как оказалось, он ужинал с Райкконеном вечером пятницы – всего за несколько часов до объявления о заболевании гонщика.

Репортеры заинтересовались, почему глава одной из команд В1 решил разделить стол с пилотом другой. Это особенно интересно, так как Williams и Alfa Romeo являются прямыми конкурентами, а сам Кими еще не объявил о планах на 2022 год.

Причина совместного ужина оказалась самой тривиальной.

«Дело в том, что это я привел Кими в Формулу 1 в 2001 году, – объяснил Капито в интервью Sky Sports. – И с того самого времени у нас сохраняются хорошие отношения. 

Вот уже несколько лет мы планировали найти время и поужинать. И наконец-то получилось. При этом мы поддерживали социальную дистанцию, даже сидя за столом».

Читайте также:

Капито добавил, что отправился на самоизоляцию исключительно из соображений предосторожности и безопасности сотрудников своей команды. 

«Это был не карантин, как многие говорили, – объяснил 62-летний специалист. – И в общем-то даже не самоизоляция.

Я просто решил исключить любой риск для команды и поехал домой. За гонкой я следил из своего кабинета, при этом имея доступ ко всей информации и радио. По сути, это было то же самое, что работать на трассе. 

Все мои тесты были отрицательными, сам я в порядке – потому был очень рад вернуться в Монце».

Кими Райкконен вернется в паддок Ф1 на предстоящем российском этапе в Сочи.

Читайте также:

Йлст Капито, глава команды и генеральный директор Williams F1, на пресс-конференции

Йлст Капито, глава команды и генеральный директор Williams F1, на пресс-конференции

Фото: FIA Pool

Поделились
Комментарии
Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году

Предыдущая новость

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году

Следующая новость

Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо

Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими

11 ч
2
Формула 1

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?

3 ч
3
Формула 1

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году

6 ч
4
Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

2 дн
5
Формула 1

Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса

1 дн
Самое важное:
Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?
Формула 1

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?

3 ч
Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо
Формула 1

Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо

6 ч
Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном
Формула 1

Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном

6 ч
Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году
Формула 1

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году

6 ч
Бергер назвал режим VSC «полной чушью»
Формула 1

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»

8 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
В WRC сравнили Ралли Монте-Карло '22 с метлой в заднице
WRC

В WRC сравнили Ралли Монте-Карло '22 с метлой в заднице

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»
Формула 1

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия
Формула 1

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия

Кими Райкконен Больше от
Кими Райкконен
«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими
Формула 1

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими

Райкконен вернется в Формулу 1 на Гран При России Гран При России
Формула 1

Райкконен вернется в Формулу 1 на Гран При России

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Williams Больше от
Williams
Williams назвали нашлемные камеры неидеальным решением
Формула 1

Williams назвали нашлемные камеры неидеальным решением

Капито: У Williams и без Расселла будут сильные пилоты
Формула 1

Капито: У Williams и без Расселла будут сильные пилоты

Босс Williams не согласился со штрафом Ферстаппену
Формула 1

Босс Williams не согласился со штрафом Ферстаппену

Самое читаемое Сегодня

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими
Формула 1 Формула 1

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса
Формула 1 Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса
Формула 1 Формула 1

Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»
Формула 1 Формула 1

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»

Раньше Ф1 была лучше? Прост объяснил почему
Формула 1 Формула 1

Раньше Ф1 была лучше? Прост объяснил почему

Самое важное:

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?

Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо
Формула 1 Формула 1

Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо

Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном
Формула 1 Формула 1

Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.