Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном

По ходу этапа Ф1 в голландском Зандфорте анализ Кими Райкконена на COVID-19 оказался положительным. Из-за этого гонщик вынужден был пропустить остаток уик-энда, а также следующий Гран При в Монце.

Когда об анализе Кими стало известно, команда Williams объявила, что ее руководитель Йост Капито отправился на добровольную изоляцию. Как оказалось, он ужинал с Райкконеном вечером пятницы – всего за несколько часов до объявления о заболевании гонщика.

Репортеры заинтересовались, почему глава одной из команд В1 решил разделить стол с пилотом другой. Это особенно интересно, так как Williams и Alfa Romeo являются прямыми конкурентами, а сам Кими еще не объявил о планах на 2022 год.

Причина совместного ужина оказалась самой тривиальной.

«Дело в том, что это я привел Кими в Формулу 1 в 2001 году, – объяснил Капито в интервью Sky Sports. – И с того самого времени у нас сохраняются хорошие отношения.

Вот уже несколько лет мы планировали найти время и поужинать. И наконец-то получилось. При этом мы поддерживали социальную дистанцию, даже сидя за столом».

Капито добавил, что отправился на самоизоляцию исключительно из соображений предосторожности и безопасности сотрудников своей команды.

«Это был не карантин, как многие говорили, – объяснил 62-летний специалист. – И в общем-то даже не самоизоляция.

Я просто решил исключить любой риск для команды и поехал домой. За гонкой я следил из своего кабинета, при этом имея доступ ко всей информации и радио. По сути, это было то же самое, что работать на трассе.

Все мои тесты были отрицательными, сам я в порядке – потому был очень рад вернуться в Монце».

Кими Райкконен вернется в паддок Ф1 на предстоящем российском этапе в Сочи.

Йлст Капито, глава команды и генеральный директор Williams F1, на пресс-конференции Фото: FIA Pool