Босс Williams объяснил, что мешает команде сильнее всего

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В нынешнем сезоне Алекс Элбон всего раз вышел из первого квалификационного сегмента, а его напарник Николя Латифи и вовсе пока не сумел добиться этого. Такие результата довольно разительно контрастируют с формой команды из Гроу по ходу тренировок, да и в гонках дела у них идут не столь скверно.

Элбон уже дважды зарабатывал очки – в Австралии, где провел пит-стоп на самом последнем круге, и Майами, где после штрафа Фернандо Алонсо и вовсе оказался в протоколе девятым.

Как объяснил глава британской команды Йост Капито, именно выступления в квалификации пока остаются для Williams камнем преткновения.

«Очень сложно претендовать на очки, если постоянно стартовать 18-м и 19-м, – сказал он. – В такой ситуации тебе может помочь только везение, какие-то события впереди. При этом гоночная скорость и эффективность машины с полными баками у нас весьма неплохие.

Алекс провел [в Майами] еще одну выдающуюся гонку, он потрясающий пилот и умеет демонстрировать это. Также он показывает возможности машины. В гонках наша скорость вполне на уровне средней группы пелотона. Нам просто надо разобраться с квалификациями, и тогда результаты вырастут.

В гонках вроде той, что была в Майами, всякое может произойти, так что надо прежде всего избегать неприятностей. Думаю, гонщикам непросто отыскать баланс: не атаковать сверх меры, но и не ехать слишком спокойно, а в нужные моменты делать все правильно. И тут Алекс очень хорош».

Капито добавил, что слабые результаты – Williams сейчас на последней строчке в Кубке конструкторов – не пошатнули настрой в коллективе.

«Всех очень огорчает, что в тренировках мы входим в десятку, а в квалификации откатываемся на десять позиций назад, – пояснил немец. – Но тут важно сохранять мотивацию и продолжать сражение.

Думаю, наша команда уже не раз показала, что никогда не сдается. Именно это позволяет нам двигаться вперед».