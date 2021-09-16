Босс Williams не согласился со штрафом Ферстаппену

В Формуле 1 продолжаются споры о том, был ли Макс Ферстаппен виноват в столкновении с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Италии. Аварию, которая привела к сходу обоих пилотов, признали виной Макса и наказали его штрафом в три позиции на старте этапа в Сочи.

Сам Ферстаппен и представители Red Bull с этим штрафом не согласны. Так же, как руководитель Williams Йост Капито.

«По-моему, это гоночная ситуация, – сказал Капито. – Мы 10 раз пересмотрели эпизод в замедленном повторе, останавливали каждую сотую долю секунды и обсуждали. Представьте, как трудно это для пилотов, ведь у них всего пара тысячных секунды на решение. А ведь сидя в машине они не видят все под теми углами, что мы.

И когда два пилота борются за титул, у них равные машины, они сами равны, и конечно они сражаются. И тогда случаются такие вещи [аварии].

Сражения это же как специи в блюде, разве нет? Это гонки. Такое уже бывало в прошлом, каждый раз, когда люди плотно борются весь сезон».