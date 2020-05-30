Босс Williams назвала срок продажи команды

Руководительница команды Формулы 1 Williams Клэр Уильямс озвучила срок, в течение которого она намерена найти инвесторов. «Мы хотим завершить процесс в течение трех или четырех месяцев, – заявила Уильямс. – В Формуле 1 все делают быстро, не так ли? Мы считаем, что успеем закрыть сделку в этот срок».

«У нас достаточно денег, чтобы провести весь сезон-2020, так что мы продолжим гоняться, как только стартует чемпионат, – добавила босс Williams. – Мы стараемся защитить будущее нашей команды. Фрэнк всегда ставил на первое место сотрудников и работоспособность бизнеса. Именно ради этого мы делаем то, что делаем».

В пятницу, 29 мая, гоночный коллектив объявил о поиске инвесторов. Команда выразила готовность уступить такому инвестору любую долю: от маленького пакета акций до полной продажи Williams. Услышав вопрос о том, окажется ли будущее команды под вопросом, если покупателя не найдут, Клэр Уильямс ушла от ответа: «Я полностью уверена в том, что мы найдем те инвестиции, которые нам нужны».

Фото: Giorgio Piola

На прямой вопрос о том, может ли название Williams исчезнуть из Формулы 1, Клэр Уильямс вновь ушла от прямого ответа и начала еще раз рассказывать о важности сохранения бизнеса в целом. Это может означать, что при продаже команды нынешние владельцы не будут настаивать на сохранении бренда и позволят покупателям переименовать команду.