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Формула 1 / Новости

Босс Williams назвала срок продажи команды

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Босс Williams назвала срок продажи команды
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
30 мая 2020 г., 06:50

Клэр Уильямс пообещала найти инвесторов за четыре месяца

Руководительница команды Формулы 1 Williams Клэр Уильямс озвучила срок, в течение которого она намерена найти инвесторов. «Мы хотим завершить процесс в течение трех или четырех месяцев, – заявила Уильямс. – В Формуле 1 все делают быстро, не так ли? Мы считаем, что успеем закрыть сделку в этот срок».

«У нас достаточно денег, чтобы провести весь сезон-2020, так что мы продолжим гоняться, как только стартует чемпионат, – добавила босс Williams. – Мы стараемся защитить будущее нашей команды. Фрэнк всегда ставил на первое место сотрудников и работоспособность бизнеса. Именно ради этого мы делаем то, что делаем».

В пятницу, 29 мая, гоночный коллектив объявил о поиске инвесторов. Команда выразила готовность уступить такому инвестору любую долю: от маленького пакета акций до полной продажи Williams. Услышав вопрос о том, окажется ли будущее команды под вопросом, если покупателя не найдут, Клэр Уильямс ушла от ответа: «Я полностью уверена в том, что мы найдем те инвестиции, которые нам нужны». 

 

Фото: Giorgio Piola

На прямой вопрос о том, может ли название Williams исчезнуть из Формулы 1, Клэр Уильямс вновь ушла от прямого ответа и начала еще раз рассказывать о важности сохранения бизнеса в целом. Это может означать, что при продаже команды нынешние владельцы не будут настаивать на сохранении бренда и позволят покупателям переименовать команду.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Джонатан Нобл

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