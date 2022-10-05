Босс Williams назвал Шумахера претендентом на место Латифи

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В конце 2022 года Формулу 1 покидают Себастьян Феттель, Николя Латифи и, кажется, Даниэль Риккардо. Это означает, что появляется сразу три вакансии. Одну из них в McLaren уже занял Оскар Пиастри, на вторую претендует Ник де Врис, которого слухи прочат в AlphaTauri на замену переходящему в Alpine Пьеру Гасли, а значит остается еще одно место в Williams.

Слухи прочат в эту команду ее собственного юниора, американца Логана Сарджента. Однако вместо него в болиде может оказаться Мик Шумахер, если немцу не удастся договориться с Haas о продлении контракта. По крайней мере этого не исключил глава Williams Йост Капито.

«Мик заслуживает того, чтобы остаться в Формуле 1, – заявил Капито в эфире телеканала RTL. – Посмотрим, что случится в будущем, но для нас он определенно является одним из вариантов. Ему есть куда прогрессировать, но он очень неплохой пилот для Ф1.

Шумахер проводит всего второй сезон. На этом этапе карьеры ошибки допускал, например, Джордж Расселл, и посмотрите как он с тех пор прогрессировал».

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