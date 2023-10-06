Босс Williams : Мы категорически против Andretti, но будем рады дебюту GM

По итогам тендера, который продолжался восемь месяцев, команда Andtetti Global получила право начать выступления в Формуле 1, поскольку соответствует требованиям спорта с технической, спортивной и финансовой точки зрения.

Правда, теперь это разрешение FIA должны подтвердить и промоутеры из Liberty Media, а также одобрить существующие коллективы чемпионата. На Гран При Катара – первом этапе после объявления федерации – стало ясно, что этот процесс будет предельно сложным для американцев.

Ярче всех свою позицию по актуальному вопросу сформулировал руководитель Williams Джеймс Воулз.

«Моя точка зрения предельно ясна, – сказал он. – Williams против появления 11-й команды. Причем категорически против.

Я отвечаю за 900 сотрудников компании. Как вы видите, мы уже несем убытки».

Недавний финансовый отчет британского коллектива говорит, что по итогам 2022 года компания Williams Grand Prix Engineering Limited действительно потеряла £17,9 млн.

Воулз продолжил: «Мы инвестируем в спорт, чтобы стать сильнее. Мы верим в тот курс, который взяли руководители чемпионата, в направление развития Ф1.

И мы выступаем здесь, так как видим стабильность. Команды все ближе по силе, борьба в гонках все плотнее. Но при этом финансовые убытки затрагивают многих. Речь не только о нас. Я бы сказал, это касается половины пелотона.

И появление 11-й команды – это очень серьезный вопрос. Переходить к нему можно будет только тогда, когда все десять существующих станут финансово стабильными.

Все говорят, что мы в хорошей ситуации. В каком-то смысле да, но… Пришлось инвестировать сотни миллионов, чтобы сделать наш спорт лучше.

И сейчас не вызывает сомнений, то надо действовать крайне осторожно и не растерять то, что уже создано. Ведь нам уже есть, что терять».

Логан Сарджент, Williams FW45, Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В то же самое время глава Williams назвал максимально полезным для спорта появление в Формуле 1 автопроизводителя GM, который является партнером Майкла Андретти и в случае дебюта команды придет вместе с ним.

«Это очевидно, – объяснил Воулз. – Мы будем невероятно рады появлению новых производителей. Ведь от этого общий пирог станет только больше. Пока же, увы, он лишь уменьшается. И в этом смысле мы совсем не против Andretti или GM. Прямо наоборот.

Я приветствую GM с распростертыми объятьями и надеюсь, что получится наладить отношения с ними, если [у Andretti] что-то не сложится. Это крайне важно для спорта и сделает его сильнее».

Джеймс уточнил, что пока у его команды не было никаких контактов с американским автопроизводителем. Williams до конца 2025 года будет использовать силовые установки Mercedes.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл