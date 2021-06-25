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Босс Williams: Если Расселла не возьмут в Mercedes, он останется у нас

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, Ответственный редактор

По мнению Йоста Капито, Нынешняя команда весьма привлекательна для британского пилота в карьерном плане

Босс Williams: Если Расселла не возьмут в Mercedes, он останется у нас

Став чемпионом Формулы 2 в 2017 году, Джордж Расселл по протекции Mercedes заключил трехлетний контракт с Williams F1. Однако гонщик получил машину, которая с того момента ни разу не позволила ему заработать очки. 

Сейчас Джорджа называют главным претендентом в Mercedes, где выступления Валттери Боттаса вызывают все больше критики. Однако против Расселла может отыграть то обстоятельство, что с 2022 года Формула 1 переходит на новый регламент – и перестановки в составе могут сыграть против команды. 

Потому сохраняется вероятность, что Тото Вольф все же решит дать Боттасу последний шанс, в очередной раз продлив контракт с ним на год. 

Как рассказал руководитель Williams Йост Капито, при таком развитии событий Расселл с большой вероятностью останется в нынешней команде. 

«Трехлетний контракт Джорджа истекает в конце года, – объяснил он по ходу уик-энда в Штирии. – Он станет свободным агентом. Что бы он ни выбрал и где бы не оказался, я считаю, что сейчас ему комфортно в Williams, ему нравится работать с нами.

Он видит, куда движется команда – и те изменения, которые мы проводим. Он очень позитивно оценивает их и всячески поддерживает. Разумеется, если он получит шанс в Mercedes, то будет глупо отказываться от него. Но если нет – думаю, он будет рад остаться в Williams.

Мы же может только работать ради этого и надеяться на такой исход».

В нынешнем сезоне Расселл все семь раз выходил во второй сегмент квалификации. На Гран При Франции он финишировал 12-м среди 20 пилотов, завершивших дистанцию.

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