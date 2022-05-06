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Несмотря на отсутствие официального подтверждения, почти ни у кого уже не осталось сомнений в дебюте двух брендов Группы Volkswagen – Porsche и Audi – в качестве поставщиков моторов для Формулы 1 с 2026 года.

Большой босс VW однозначно дал понять, что концерн имеет вполне четкие планы в этой связи – они касаются и пилотов, и национального этапа.

«Мы определенно постараемся привлечь в две наши команды немецких гонщиков, – сказал Герберт Дисс в рамках встречи с журналистами под названием "Диалог с Диссом". – Будет правильно, если они помогут нам».

Сейчас в Формуле 1 выступают двое пилотов из ФРГ – Себастьян Феттель за Aston Martin и Мик Шумахер за Haas. Кроме того, Нико Хюлькенберг периодически выходит на старт, подменяя заболевших COVID гонщиков. В главных молодежных сериях сильных немцев пока не видно.

Считается, что Porsche будет сотрудничать с Red Bull, а вот планы Audi еще не определены до конца.

Говоря о причинах, обративших внимание VW на Формулу 1, Герберт добавил: «Нас убедил значительный рост ее популярности в Китае и США. Ф1 никогда не имела успеха в Штатах, но сейчас на наших глазах происходит именно это. Нам важно видеть продолжение этой тенденции, а также усиление позиций спорта в Азии в целом».

Дисс продолжил: «Кроме того, мне известно о планах вновь проводить в Германии Гран При, что вернет в стране интерес к Ф1. С точки зрения VW это начинание, определенно, имеет смысл».

Гран При Германии много лет входил в календарь Ф1, но в последний раз состоялся в 2019 году в Хоккенхайме. Местные организаторы не смогли договориться с боссами спорта о финансовых условиях проведения этапа – ни одна из сторон не была готова на уступки.

«Это в любом случае бизнес, – отметил глава VW. – Вопрос в том, сколько денег получится найти для этого проекта.

Всегда здорово, когда страны с сильными автопроизводителями принимают Гран При. Да, в последнее время мы видим гонки в Бахрейне и Катаре. Но, повторюсь, это бизнес, и каждый считает отдачу от вложений.

Однако я полагаю, что мы в Германии вполне можем успешно организовать Гран При по схожей модели».